Congo-Brazzaville: Journée internationale des peuples autochtones - Le pays salue les actions des sages-femmes autochtones

A l'occasion de la célébration, le 9 août, de la Journée internationale des peuples autochtones, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, a rendu publique une déclaration dans laquelle il a salué l'importance du thème choisi cette année par les Nations unies, à savoir « Rendre hommage aux sages-femmes autochtones : préserver la vie et le bien-être ».

A travers la thématique retenue, a déclaré le ministre Ange Aimé Wilfrid Bininga, les Nations unies rendent un hommage mérité aux sages-femmes autochtones qui, bien plus que de simples praticiennes de la santé, demeurent, depuis des générations, des véritables gardiennes de la vie.

« Dépositaires de connaissances transmises de génération en génération, les sages-femmes autochtones accompagnent les femmes avant, pendant et après l'accouchement. Par leur art d'accueillir la vie, elles incarnent la résilience et la force face aux épreuves du temps. Elles associent les pratiques traditionnelles aux ressources de la pharmacopée locale afin d'assurer la protection de la mère et de l'enfant », a-t-il ajouté.

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Leur mission dépasse largement l'acte de donner naissance, a-t-il poursuivi, avant de renchérir : « Elles préservent la dignité de la femme, accompagnent les familles dans l'un des moments les plus importants de leur existence, assurent la transmission d'un savoir qui participe à l'identité des peuples autochtones. En prenant soin de la mère et de l'enfant, elles contribuent également à préserver la mémoire, la culture et l'avenir de leurs communautés ».

Ainsi, a rappelé l'orateur, le gouvernement accorde une attention particulière à la promotion et à la protection des droits de la population autochtone. Cette volonté politique, a-t-il expliqué, se traduit par la mise en oeuvre de nombreuses initiatives, notamment l'intégration des la population autochtone dans les politiques d'inclusion sociale, de conservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques ; le recrutement des jeunes autochtones dans la fonction publique et au sein de la Force publique ; l'amélioration de l'accès de la population autochtone aux services de santé ; le renforcement de la scolarisation des enfants autochtones et l'organisation de campagnes foraines de délivrance des actes civils au profit de cette population.

Par ailleurs, a déclaré Ange Aimé Wilfrid Bininga, en dépit des avancées enregistrées qui s'avèrent encourageantes, le gouvernement demeure pleinement mobilisé pour poursuivre les réformes engagées et renforcer les politiques publiques en faveur d'un développement inclusif qui ne laisse de côté aucun citoyen. A cet effet, il a indiqué qu'un intérêt particulier est mis précisément dans les domaines de la santé ; de l'éducation ; de la justice et de l'accès aux droits fonciers; ainsi qu'aux droits civiques et politiques.

« En conjuguant nos efforts, nous construirons une société plus juste, plus inclusive et plus solidaire, dans laquelle la population autochtone pourra pleinement exercer ses droits ; préserver son identité culturelle et contribuer, aux côtés de tous les autres citoyens, au développement de notre nation », a-t-il conclu.