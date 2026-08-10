Congo-Brazzaville: Gfac - Une vitrine pour les entrepreneurs et les agriculteurs du pays

Au nombre des stands ouverts à la deuxième Grande foire agricole du Congo (Gfac) à Bambou-Mingali, dans le département du Djoué-Léfini, l'on compte Fresko les saveurs de Yanga. Abordé par la presse le 9 août, le chef de ce projet, Prince Makosso, a souligné que la Gfac est une vitrine pour les entrepreneurs et les agriculteurs du pays.

Entreprise agricole spécialisée dans l'élevage, la transformation et la distribution de volailles ainsi que de produits alimentaires de « qualité », Fresko les saveurs de Yanga est un projet à un stade encore embryonnaire. Portant le nom d'un village situé dans le district de Madingo-Kayes, dans le département du Kouilou, ce projet animé par des jeunes attire la curiosité des visiteurs. « Mon rôle à la Gfac est de présenter ce projet au grand public, d'avoir ce qu'on appelle des feedbacks, pour savoir un peu ce que les gens pensent déjà du projet avant de le mettre en oeuvre », a expliqué Prince Makosso.

Se ravitaillant actuellement de la volaille en provenance de la ferme de Yanga, cette entreprise éponyme a deux particularités, selon son promoteur. « Nous avons ce qu'on appelle la volaille ornementale. Pour le paysan de Yanga, la volaille n'est pas destinée à l'ornement mais plutôt à la consommation. Nous avons également la volaille de consommation, c'est-à-dire les poulets de chair et les poulets batekés, comme nous les appelons chez nous. L'une des particularités de fresko aussi, c'est de pouvoir proposer aux consommateurs, au grand public, des produits frais, sains, dont nous pouvons garantir l'origine », a poursuivi le chef du projet.

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Pour satisfaire sa clienèle, Fresko les saveurs de Yanga a équipé son stand d'une plumeuse, une machine professionnelle combinée à un échaudoir. Ainsi, le poulet est abattu sur place, plumé, éviscéré et empaqueté avant d'être servi et consommé immédiatement. Un processus qui répond, d'après le chef du projet, aux critères d'hygiène sanitaire internationaux. Selon lui, la Gfac est une vitrine pour les participants car elle leur permet de présenter des produits au grand public, de mettre en oeuvre leur projet et de promouvoir la consommation locale. Elle permet également aux agriculteurs de se mettre en avant pour atteindre l'objectif de la souveraineté alimentaire. C'est ainsi que Prince Makosso appelle à faciliter les entrepreneurs. « Il y a déjà certaines facilités, mais nous sollicitons des autorités d'aller encore plus loin, d'aider plusieurs entrepreneurs qui rêvent grand, de les accompagner afin de pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Parce que, sans accompagnement, nous ne pourrons pas aller loin », a-t-il sollicité.

Après la deuxième édition de la Gfac qui s'achève le 20 août, fresko Les saveurs de Yanga envisage d'installer des stands à travers la ville de Brazzaville afin de se rapprocher des zones à forte affluence comme les marchés, les supermarchés. Cette politique de proximité permettra, à en croire son promoteur, aux consommateurs et aux clients d'être proches de leurs produits.