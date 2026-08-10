Congo-Brazzaville: Commémoration - Denis Sassou N'Guesso honore la mémoire des siens

En séjour à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a déposé le 9 août des gerbes de fleurs sur les tombes de son défunt père, Julien N'Guesso, et de fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba.

Au cimetière de Kona-Kona, à Edou, à environ 5 km d'Oyo, le chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs devant la sépulture paternelle où repose pour l'éternité Julien Nguesso, décédé il y a 40 ans. Bénéficiant du soutien et de la solidarité des dirigeants politiques et institutionnels ainsi que d'autres personnalités, Denis Sassou N'Guesso a tenu à commémorer la mémoire de son géniteur, disparu le 9 août 1986. En effet, ce dernier fut une figure de référence pour sa famille. A cet effet, il n'a pas dérogé à la tradition en observant un temps de recueillement chargé d'histoires et de souvenirs.

Cette journée commémorative s'est poursuivie devant la tombe de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, décédée, quant à elle, le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc. A l'occasion de ce triste anniversaire, le président de la République a rendu un hommage solennel à la dimension des illustres personnalités.