Congo-Brazzaville: Commémoration - Denis Sassou N'Guesso honore la mémoire des siens

10 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

En séjour à Oyo, dans le département de la Cuvette, le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, a déposé le 9 août des gerbes de fleurs sur les tombes de son défunt père, Julien N'Guesso, et de fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba.

Au cimetière de Kona-Kona, à Edou, à environ 5 km d'Oyo, le chef de l'Etat a déposé une gerbe de fleurs devant la sépulture paternelle où repose pour l'éternité Julien Nguesso, décédé il y a 40 ans. Bénéficiant du soutien et de la solidarité des dirigeants politiques et institutionnels ainsi que d'autres personnalités, Denis Sassou N'Guesso a tenu à commémorer la mémoire de son géniteur, disparu le 9 août 1986. En effet, ce dernier fut une figure de référence pour sa famille. A cet effet, il n'a pas dérogé à la tradition en observant un temps de recueillement chargé d'histoires et de souvenirs.

Cette journée commémorative s'est poursuivie devant la tombe de sa fille aînée, Edith Lucie Bongo Ondimba, ancienne première dame du Gabon, décédée, quant à elle, le 14 mars 2009 à Rabat, au Maroc. A l'occasion de ce triste anniversaire, le président de la République a rendu un hommage solennel à la dimension des illustres personnalités.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.