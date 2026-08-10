Sénégal: Sandiara - Le maire plaide pour des infrastructures durables dans la ZES

Sandiara — Le maire de Sandiara, Aliou Gning, a plaidé, dimanche, pour la réalisation d'infrastructures durables dans la zone économique spéciale (ZES) de la commune, estimant que ces ouvrages sont indispensables pour assurer son développement.

"La réalisation d'une clôture adaptée permettrait de mieux sécuriser le périmètre, de maîtriser les accès, de protéger les installations et les investissements, mais également de mieux organiser les activités à l'intérieur de la zone", a-t-il déclaré.

M. Gning s'exprimait lors de la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'arbre dans la région de Thiès, organisée au sein de la ZES de Sandiara, en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, et de plusieurs autorités administratives, locales et acteurs économiques.

Selon le maire, le développement de la ZES nécessite également un accompagnement de l'État pour la réalisation et le renforcement des VRD, notamment la voirie, le drainage, l'assainissement, les réseaux d'eau et d'électricité ainsi que l'éclairage.

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"Ces infrastructures permettront d'améliorer les conditions de travail des entreprises installées, de faciliter l'arrivée de nouveaux investisseurs et de renforcer la compétitivité de la ZES de Sandiara", a-t-il soutenu.

Le maire a, en outre, insisté sur la nécessité de réaliser une station d'épuration et de traitement des eaux usées, devenue, selon lui, une priorité pour la zone économique spéciale.

Il a estimé qu'une telle infrastructure permettrait de traiter les eaux usées avant leur rejet, de réduire les risques de pollution, de préserver la qualité de l'environnement et de protéger la santé des populations.

Aliou Gning a également appelé les entreprises implantées dans la ZES à renforcer leur responsabilité sociétale et environnementale, notamment à travers une participation accrue aux campagnes de reboisement, à l'entretien des espaces verts et à une gestion responsable des déchets.

"Le développement industriel doit être accompagné d'une véritable responsabilité sociétale et environnementale", a-t-il insisté, invitant les chefs d'entreprise à s'impliquer davantage dans les initiatives destinées à préserver le cadre de vie.

Le maire a aussi appelé à une lutte plus efficace contre les sources de pollution, notamment les mauvaises odeurs et les émissions de fumées toxiques, afin de faire de la ZES de Sandiara un modèle de développement économique durable.

"La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui doit être plus qu'une célébration. Elle doit être un engagement à planter davantage, à entretenir davantage, à protéger davantage et à construire un développement économique respectueux de l'environnement", a-t-il déclaré.

Au nom du conseil municipal et des populations de Sandiara, Aliou Gning a enfin exprimé sa gratitude au gouvernement pour l'attention accordée à la commune, tout en formulant l'espoir que son plaidoyer pour la clôture, les VRD et la station d'épuration de la ZES trouvera un écho favorable auprès des autorités compétentes.

Il s'est dit convaincu que "grâce à la volonté de l'État, à l'engagement des collectivités, à la responsabilité des entreprises et à la mobilisation des communautés", Sandiara peut devenir "une référence en matière de développement économique durable".