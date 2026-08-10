Sénégal: OEufs à couver - L'IPAS veut réduire les importations de 80% à 10%

Taïba Ndiaye — L'Interprofession avicole du Sénégal (IPAS) vise une souveraineté du pays en oeufs à couver en réduisant les importations de 80% à 10% en 2029, a annoncé son président El Hadji Mamadou Diouf.

Le ministre délégué chargé de l'Élevage, des Productions animales et de la Souveraineté alimentaire, Ousmane Diagne, a présidé vendredi, la cérémonie d'inauguration d'une unité de production d'oeufs à couver (OAC) vendredi à Taïba Ndiaye (Tivaouane, ouest),

Cette unité est destinée à réduire la dépendance du Sénégal vis-à-vis des importations d'oeufs à couver. Le président de l'IPAS estime cette inauguration est une étape importante vers la souveraineté avicole du Sénégal.

"Nous sommes autosuffisants certes, mais nous ne sommes pas encore souverains", a déclaré le président de l'IPAS, convaincu que le principal défi de la filière réside désormais dans la maîtrise de sa chaîne de production.

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La filière avicole sénégalaise a connu une "croissance remarquable au cours des vingt dernières années", avec une production passée d'environ cinq millions de poulets de chair à plus de 80 millions actuellement, a-t-il relevé. Le nombre de pondeuses a aussi "fortement progressé", selon le responsable.

Malgré ces performances, environ 80 % des oeufs à couver utilisés par la filière sont encore importés, a-t-il souligné.

"Nous avons élaboré en 2024 un plan stratégique de développement pour dire que nous sommes autosuffisants certes, mais que nous devons maintenant aller vers la souveraineté", a rapporté M. Diouf.

Ce document a fixé des objectifs ambitieux pour les prochaines années, avec une réduction progressive des importations, d'abord à "50 % dès juin 2027 et à moins de 10 % en 2029".

"Si nous continuons dans cette lancée, en 2029 nous importerons moins de 10 % et, bien après, je pense que nous serons exportateurs d'OAC dans la région et dans la sous-région", a-t-il projeté.

Pour le président de l'IPAS, l'émergence d'unités nationales de production d'oeufs à couver traduit le "dynamisme" du secteur avicole sénégalais et montre que le Sénégal dispose des capacités nécessaires pour franchir un nouveau cap et ce, avec des nationaux.

Il a félicité les promoteurs de l'unité inaugurée à Taïba Ndiaye ainsi que les différents partenaires ayant contribué à sa réalisation, notamment le Fonds de stabulation (FONSTAB) (Etat) et la Banque nationale pour le développement économique (BNDE).

"Nous exhortons les autres filières à faire pareil", a-t-il lancé, appelant à une mobilisation accrue des acteurs économiques et institutionnels pour renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.

L'inauguration de cette unité intervient dans un contexte où l'État cherche à accélérer la modernisation de l'élevage et à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations d'intrants stratégiques pour les filières animales.