Afrique: Le Ghana, l'Égypte, le Sénégal, le Maroc et l'Afrique du Sud accueilleront plusieurs compétitions de la CAF en 2026/27

La Confédération Africaine de Football (CAF) a réalisé d'importantes avancées dans la consolidation de son calendrier des compétitions, offrant ainsi davantage de visibilité aux Associations Membres, aux partenaires commerciaux et aux supporters à travers le continent.

La stabilisation progressive du calendrier traduit la volonté constante de la CAF de renforcer ses compétitions existantes, tout en développant de nouvelles propriétés susceptibles de créer davantage d'opportunités, tant au niveau senior que dans les catégories de jeunes.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations, Kenya, Tanzanie et Ouganda 2027 se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027, tandis que les éliminatoires débuteront en septembre 2026.

L'Afrique du Sud accueillera la TotalEnergies CAF Supercoupe 2027

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La TotalEnergies CAF Supercoupe se disputera à Tshwane, en Afrique du Sud, entre Mamelodi Sundowns, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions, et l'USM Alger, détentrice de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

La rencontre est programmée le dimanche 8 novembre 2026 à 15h00 heure locale (13h00 GMT).

Compétitions de la CAF 2026/27 : le Ghana, l'Égypte, le Sénégal et le Maroc à l'honneur

Des avancées significatives ont également été enregistrées dans les compétitions de jeunes de la CAF, qui demeurent au coeur de la stratégie de développement du football de l'organisation.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-20 2027 se tiendra au Ghana en février et mars 2027, tandis que le Maroc accueillera la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations U-17 2027 en avril et mai.

L'Égypte organisera quant à elle la Coupe d'Afrique des Nations U-23 de la CAF 2027, qui servira de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

La CAF étudie par ailleurs la faisabilité de la création d'une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations U-17 Féminine, avec l'objectif de lancer cette compétition dès l'année prochaine, sous réserve que les conditions sportives et organisationnelles requises soient réunies.

Cette nouvelle compétition permettrait de renforcer davantage les investissements de la CAF dans le football féminin et d'offrir une nouvelle voie de développement et de compétition aux jeunes joueuses à travers le continent.

Le Maroc accueillera la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations de Futsal 2026, du 12 au 21 octobre, tandis que la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer 2026 se déroulera au Sénégal en novembre.

Les travaux se poursuivent également autour du projet de création d'une African Nations League, dont le format a été examiné au sein du Comité Exécutif de la CAF. Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale de la CAF visant à proposer aux Associations Membres un football international plus compétitif, plus attractif et offrant davantage de valeur sur le plan commercial.

Compétitions interclubs de la CAF 2026/27

Sur la scène des clubs, les tirages au sort des tours préliminaires de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions et de la TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération 2026/27 ont été effectués, offrant aux clubs engagés une visibilité claire sur leur parcours pour la nouvelle saison continentale.

Le premier tour préliminaire des deux compétitions débutera du 4 au 6 septembre 2026, avant les matches retour programmés du 11 au 13 septembre.

Les avancées enregistrées dans l'ensemble de ces compétitions constituent une étape importante dans la volonté de la CAF de mettre en place un calendrier du football africain plus stable, plus cohérent et plus prévisible.

Une meilleure visibilité sur les dates et les pays hôtes permet aux Associations Membres de planifier plus efficacement leurs activités, offre aux joueurs des parcours de compétition plus lisibles et donne aux diffuseurs, sponsors et supporters une meilleure visibilité sur les principaux rendez-vous du football africain.