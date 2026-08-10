Malawi: Le pays s'offre le dernier carré et le Mondial

Le Malawi a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine en dominant le Ghana (2-1), dimanche, en quarts de finale. Les Scorchers décrochent ainsi une place historique dans le dernier carré et, surtout, leur qualification pour la Coupe du monde 2027 au Brésil, une première dans leur histoire.

Un but de Rose Kadzere à la 79e minute a parachevé une nouvelle soirée inoubliable pour les néophytes de la compétition. Après avoir déjà fait tomber le Nigeria, tenant du titre, et l'Égypte en phase de groupes, les Malawites poursuivent leur incroyable parcours.

Premières du groupe C pour leur toute première participation à la CAN, les Scorchers rejoignent désormais le cercle très fermé des équipes ayant atteint les demi-finales dès leur entrée dans la compétition. Elles s'assurent également l'une des quatre places qualificatives directes de l'Afrique pour la Coupe du monde 2027.

Pour le Ghana, en revanche, la défaite est un sérieux coup d'arrêt. Les Black Queens devront encore patienter avant de retrouver une phase finale mondiale, qu'elles n'ont plus disputée depuis 2007. Leur parcours n'est toutefois pas terminé : elles disputeront un barrage africain face à la Côte d'Ivoire. Le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2027.

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Le Ghana frappe d'entrée

Ce quart de finale s'annonçait comme l'un des plus indécis du tournoi.

Porté par une phase de groupes remarquable, le Malawi abordait la rencontre avec confiance. En face, le Ghana comptait sur son expérience des grands rendez-vous pour prendre le dessus et retrouver le dernier carré.

Les Black Queens ont immédiatement pris les commandes.

À peine sept minutes de jeu et Chantelle Boye-Hlorkah profitait d'une occasion pour ouvrir le score d'une frappe parfaitement maîtrisée. Le Ghana prenait alors un départ idéal et pouvait croire à un retour dans le dernier carré.

Mais le Malawi n'a pas tardé à réagir.

Cinq minutes plus tard, Temwa Chawinga, capitaine et figure de proue de cette sélection, remettait les deux équipes à égalité. À la 12e minute, l'attaquante confirmait une nouvelle fois son importance dans cette épopée et déclenchait l'explosion de joie des supporters malawites.

L'égalisation libérait complètement la rencontre. Les deux équipes se rendaient coup pour coup, conscientes qu'au-delà d'une place en demi-finales se jouait également un billet pour la Coupe du Monde.

Kadzere fait basculer le match

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec un rythme soutenu et une forte intensité.

Le Ghana pensait reprendre l'avantage peu après la reprise. Doris Boaduwaa trouvait le chemin des filets, mais son but était finalement refusé après intervention de la VAR.

Un tournant dans cette rencontre.

Malgré les entrées de Princella Adubea, Wasila Mohammed et Princess Marfo pour renforcer son secteur offensif, le Ghana peinait à trouver la faille dans une défense malawite parfaitement organisée.

De leur côté, les Scorchers restaient dangereuses en transition, notamment grâce à la vitesse et aux déplacements des soeurs Chawinga.

Leur insistance finissait par payer.

À la 79e minute, Rose Kadzere se retrouvait en position idéale dans la surface. Sans trembler, elle ajustait la gardienne ghanéenne et donnait pour la première fois l'avantage au Malawi. Les néophytes de la compétition n'étaient plus qu'à quelques minutes d'un exploit historique.

Le Ghana jetait alors toutes ses forces dans la bataille pour arracher l'égalisation et pousser la rencontre en prolongation. Mais les Malawites tenaient bon, défendant avec détermination jusqu'au coup de sifflet final.

Le Malawi entre dans l'histoire

Cette victoire marque un nouveau tournant dans l'histoire du football féminin malawite.

Pour leur toute première participation à la CAN, les Scorchers ont dépassé toutes les attentes. Les voici en demi-finales et, surtout, qualifiées pour leur première Coupe du monde.

Avant la rencontre, le sélectionneur Lovemore Fazili répétait que son équipe devait continuer à avancer « étape par étape ». La capitaine Tabitha Chawinga, elle, avait insisté sur la portée historique qu'une qualification mondiale représenterait pour le football féminin au Malawi.

Leurs paroles ont désormais pris tout leur sens.

Après avoir éliminé plusieurs sélections parmi les plus expérimentées du continent, le Malawi s'est imposé comme l'une des grandes révélations de cette CAN. Une sélection qui, en quelques jours, a changé de dimension.

Le Ghana peut encore croire au Mondial

Pour les Black Queens, la déception est immense, mais leurs espoirs de participer à la Coupe du monde 2027 ne sont pas totalement éteints.

Selon le système de qualification, les quatre équipes éliminées en quarts de finale disputeront un barrage africain. Les deux vainqueurs de ces confrontations accéderont ensuite aux barrages intercontinentaux de la Coupe du monde, avec une dernière possibilité de décrocher leur billet pour le Brésil.

Le Ghana affrontera ainsi la Côte d'Ivoire dans l'un de ces barrages décisifs. Un succès lui permettrait de conserver l'espoir de retrouver une phase finale mondiale, près de vingt ans après sa dernière apparition en 2007.

Mais ce dimanche, l'histoire était malawite.

En deux semaines, les Scorchers sont passées du statut de débutantes à celui de qualifiées pour la Coupe du Monde. Une trajectoire exceptionnelle, déjà inscrite parmi les plus belles histoires de la CAN Féminine. Et leur aventure n'est pas terminée : le Malawi disputera sa demi-finale face à l'Algérie.