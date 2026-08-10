Afrique: Le Cameroun élimine le Nigeria et file en demi-finales

Le Cameroun a créé la sensation en éliminant le Nigeria, tenant du titre et dix fois champion d'Afrique, en quarts de finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, Maroc 2026. Les Lionnes Indomptables se sont imposées (1-0) grâce à un coup franc direct de la jeune Myriam Maéva Nyadjou. Huit ans après avoir décroché la troisième place, elles retrouvent le dernier carré de la compétition. Et surtout, elles valident leur billet pour la Coupe du Monde 2027 au Brésil.

Le Nigeria n'a pas tardé à se montrer dangereux. Dès la 2e minute, après un contre favorable, Rasheedat Ajibade a tenté une demi-volée dans la surface, repoussée par Michaely Bihina. Le rythme est ensuite retombé, avant que le Cameroun ne frappe sur coup de pied arrêté. À la 20e minute, Myriam Nyadjou a parfaitement exécuté un coup franc direct. Sa frappe puissante, prise du cou-de-pied, a surpris Chiamaka Nnadozie, trop courte pour intervenir. Le ballon a longé le poteau côté ouvert avant de finir au fond des filets (1-0, 20e).

Le Nigeria a immédiatement réagi. Ajibade a trouvé Gift Monday au second poteau, mais l'attaquante a manqué sa reprise, son tir étant finalement repoussé tout près du montant droit de Bihina (22e). Les Super Falcons ont ensuite accentué la pression. Sur un centre de Rinsola Babajide, Joe Echegini a repris en force au premier poteau, mais Bihina s'est parfaitement détendue pour détourner en corner (30e).

Le Nigeria a multiplié les coups de pied de coin sans parvenir à fissurer le bloc camerounais. Juste avant la pause, Monday a encore eu l'occasion d'égaliser. Après une remise d'Echegini sur un centre d'Ajibade, Bihina a devancé l'attaquante de Washington Spirit et capté le ballon dans ses pieds (45e+2). La gardienne camerounaise a encore été sollicitée dans les dernières secondes, cette fois sur un coup franc de Michelle Alozie (45e+4).

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Bihina infranchissable, le Cameroun en demi-finales

Au retour des vestiaires, le Nigeria a repris sa domination territoriale. À la 54e minute, un centre flottant de Christy Ucheibe, frappé depuis une trentaine de mètres, a pris la direction du but. Bihina a dû s'employer pour détourner le ballon en corner. Deux minutes plus tard, elle est encore intervenue avec autorité pour capter une frappe à ras de terre d'Uchenna Kanu (56e).

Le Nigeria a continué de pousser. Michelle Alozie a tenté sa chance depuis le côté gauche, mais sa frappe enroulée est passée au-dessus de la transversale (62e).

Le Cameroun a alors tenté de desserrer l'étau. Deux incursions depuis l'aile droite ont obligé Nnadozie à intervenir (64e). Entrée quelques minutes plus tôt, Esther Okoronkwo a ensuite tenté sa chance sur coup franc, mais Bihina a une nouvelle fois capté le ballon (67e). La gardienne camerounaise s'est encore illustrée trois minutes plus tard en repoussant du bout des doigts une tête de Kanu. Elle s'est toutefois blessée sur cette intervention (70e).

Le Cameroun a également perdu Naomi Ndjoah Eto, sortie sur civière après un duel avec Deborah Abiodun. Touchée au genou, la joueuse du PSG a cédé sa place à la Montpelliéraine Nina Ngueleu (74e).

Toujours sous pression, Bihina a encore sauvé les siennes sur un centre-tir audacieux d'Ajibade, qui prenait la direction du second poteau (76e). Elle est ensuite intervenue pour fermer son premier poteau devant Kanu (79e).

Le Cameroun, de plus en plus éprouvé physiquement, a obtenu un coup franc dangereux à gauche de la surface. Achta Toko l'a frappé rentrant, mais Nnadozie a sorti une main ferme pour écarter le danger (86e). Dans la foulée, les Camerounaises ont réclamé une main après un centre dans la surface, sans obtenir gain de cause.

Le Nigeria a jeté ses dernières forces dans la bataille. Joe Echegini a tenté sa chance dans la surface, mais sa frappe a été contrée par la défense camerounaise (90e). Dans le temps additionnel, Okoronkwo a eu la balle de l'égalisation après une ouverture en profondeur mal négociée par la défense. Nyadjou a été dépassée, mais l'attaquante de Toronto a finalement frappé à côté (90e+4).

Le coup de sifflet final a libéré les Camerounaises. Sous les yeux de Jorge Vilda, sélectionneur du Maroc, qui affrontera le vainqueur de ce quart de finale au prochain tour, les Lionnes Indomptables ont signé l'un des grands coups de cette CAN Féminine.

Initialement absentes de la compétition, elles avaient été repêchées après l'élargissement du tournoi, via le classement FIFA. Elles sont désormais en demi-finales et affronteront le Maroc pour une place en finale.

Le Nigeria, lui, devra passer par les barrages pour tenter de décrocher une place pour le barrage intercontinental de la Coupe du Monde 2027 contre l'Afrique du Sud.