Afrique: CAN féminine 2026 - Le Cameroun et le Malawi réalisent l'exploit et rejoignent le dernier carré

Les deux derniers quarts de finale de la CAN féminine ont déjoué tous les pronostics. Dans un premier temps, le Cameroun, porté par une gardienne héroïque, a éliminé les championnes en titre du Nigeria (1-0). C'est ensuite le Malawi, que personne n'attendait aussi loin dans la compétition, qui a réussi à renverser le Ghana (2-1). En demi-finales, le Cameroun retrouvera le Maroc tandis que le Malawi affrontera l'Algérie.

Dans le quart de finale qui opposait le Cameroun et le Nigeria, les Super Falcons arrivaient favorites. Ce statut avait même été concédé par la sélectionneuse camerounaise Valentine Nguele, qui voulait que ses joueuses puissent jouer libérées de toute pression.

Le match a commencé timidement, sans grande animation offensive des deux côtés, mais le Nigeria s'est fait surprendre. Myriam Nyadjou a mis le feu aux poudres, avec un sublime coup franc direct tiré depuis les 30 mètres, battant complètement Nnadozie, la gardienne nigériane (20'). Les Super Falcons ont cependant rappelé qu'elles n'étaient pas championnes en titre de la CAN pour rien.

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Leur riposte ne s'est pas fait attendre. Bien servie, Gift Monday a vu sa frappe repoussée par Michaely Bihina, la gardienne camerounaise. Une gardienne qui n'a pas tardé à être sollicitée de nouveau, après une bonne phase offensive du Nigeria conclue par une frappe de la joueuse du Paris Saint-Germain Jennifer Echegini, là encore repoussée.

Michaely Bihina héroïque

La possession a ensuite été pour les Super Falcons, qui ont poussé pour égaliser jusqu'à la fin de la première mi-temps, tandis que le Cameroun a essayé de jouer en contre. Mais de toutes les Camerounaises, c'est bien Bihima qui s'est le plus employée durant les 45 premières minutes du match.

La seconde mi-temps a débuté comme la première avait terminé : avec le ballon dans les pieds du Nigeria, et avec une Bihina héroïque. Elle a notamment impressionné à la 67e minute, quand elle s'est imposée dans les airs pour capter un coup franc tiré aux abords de la surface, ou à la 70e minute avec un super arrêt réflexe, alors que Uchenna Kanu venait de reprendre un centre de la tête juste en face des cages.

On ne pourra pas reprocher aux Super Falcons de ne pas avoir tenté, puisqu'elles ont tiré 19 fois au total, et ont cadré 9 frappes. Mais elles sont tombées sur une équipe du Cameroun qui a su faire preuve de résilience, et surtout, sur une Michaely Bihina XXL, qui a protégé ses cages jusqu'au bout. Les Lionnes indomptables retrouveront donc le Maroc en demi-finale.

Le Malawi fait tomber le Ghana

Le dernier quart de finale, qui opposait le Malawi au Ghana, était sûrement le plus inattendu des quatre. En effet, peu de gens attendaient le Malawi aussi loin dans la compétition pour la première CAN de son histoire. Les joueuses de Lovemore Fazili ont rapidement été mises à l'épreuve. Dès la 7e minute, les Black Queens ont pris d'assaut les cages adverses, et après un ballon mal dégagé dans la surface, Chantelle Boye-Hlorkah a tenté une reprise de volée qui a trompé la gardienne adverse.

Mais les outsiders de cette CAN n'ont pas tardé à répondre. Cinq minutes plus tard à peine, la frappe aux abords de la surface de l'attaquante Temwa Chawinga est détournée par la défense ghanéenne dans ses propres cages. De tous les quarts de finale de cette CAN, c'est définitivement celui-ci qui a proposé l'entame la plus animée.

Les deux équipes sont ensuite passées par une longue phase de bataille au milieu de terrain, les imprécisions techniques empêchant de conclure les actions. Il a fallu attendre la 55e minute pour que le centre de la Ghanéenne Alice Kusi vienne trouver la tête de l'attaquante Doris Boaduwaa, qui a pensé donner l'avantage à son équipe avant que la VAR n'annule le but à la suite d'un hors-jeu au départ de l'action.

Après ça, ce sont les joueuses du Malawi qui se sont montrées les plus entreprenantes, et elles ont finalement été récompensées. Servie dans la surface par un bon centre à ras de terre venant du côté droit, Rose Kadzere a pu ajuster la gardienne adverse en deux touches et donner l'avantage à son équipe (79').

Dans les dernières minutes du match, les Black Queens ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, donnant des chances de contre-attaque à leur adversaire, sans que le score ne change pour autant. Le Malawi, que personne n'attendait aussi loin dans cette CAN, a donc réalisé un nouvel exploit et s'est qualifié pour une demi-finale contre l'Algérie. Cette victoire offre aussi au Malawi la première qualification de son histoire à une Coupe du monde.