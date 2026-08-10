Cameroun: Une épidémie de choléra touche le nord du pays

Depuis la mi-juillet, une épidémie de choléra frappe l'extrême nord du Cameroun, La maladie, récurrente dans la zone, a refait son apparition dans les districts de Fotokol, Mada, Makary et Kolofata. Selon un bilan provisoire, 28 morts sont à déplorer, sur environ 1 000 cas déclarés dans la région.

À l'hôpital de district de Mora, au moins un patient se présente chaque jour depuis le début de l'épidémie, en juillet dernier, selon le Dr Nikem Ramsang Judith, médecin au centre de traitement du choléra de Mora. « Nous avons reçu au total 16 cas. Cette épidémie touche l'ensemble de la population, les enfants, les femmes et les personnes âgées », explique-t-elle.

Depuis le début de l'épidémie, on recense environ 1 000 contaminations pour au moins 28 morts. Au ministère camerounais de la Santé, la riposte s'organise. Le Dr Céline Mairousgou Tchida coordonne le Centre de prévention et de lutte contre les épidémies de l'Extrême-Nord. « La riposte se compose de plusieurs volets. Nous avons la prise en charge, nous avons la prévention et dans la prévention, nous avons la vaccination, précise-t-elle à TV5 Monde. Dans les jours à venir, nous allons mettre en oeuvre la campagne. »

Le retour des pluies

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La résurgence de la maladie coïncide avec le retour des pluies. Les eaux de ruissellement ramènent à la surface des excréments, car dans plusieurs communautés, la défécation à l'air libre reste une pratique courante. S'y ajoutent la rareté de l'eau potable, les problèmes d'hygiène, autant de facteurs qui favorisent la propagation du choléra.

Mayonwa Waytandi, mobilisateur communautaire, s'investit sur le terrain dans la sensibilisation, affirmant : « Ils ont bien compris nos messages, et il y a de la propreté partout. »

Cette épidémie dépasse les frontières. Le Nigeria voisin est également touché depuis le mois de mai, et le Tchad a récemment enregistré treize décès liés au choléra.