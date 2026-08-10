Ile Maurice: La FSC alerte le public sur une plateforme crypto non autorisée

La Financial Services Commission (FSC) met le public en garde contre DistributeX, une entité qui fait la promotion de services liés au marché des cryptomonnaies alors qu'elle ne détient aucune licence et n'est pas réglementée par l'autorité mauricienne.

Dans un Investor Alert, la FSC indique avoir pris connaissance des activités de cette entité à travers son site internet. DistributeX y affirme proposer un accompagnement marketing complet destiné au «positionnement de marque» sur le marché mondial des cryptomonnaies. La plateforme se présente également comme disposant d'une connaissance approfondie de l'écosystème des projets liés aux cryptomonnaies ainsi que des dernières stratégies de marketing dans ce secteur.

Le régulateur mauricien indique par ailleurs avoir constaté que DistributeX invite des membres du public à participer à un rassemblement présenté par l'entité comme une «réunion officielle des employés».

Face à ces activités, la FSC précise que DistributeX, tout comme les individus, représentants ou groupes de promoteurs opérant sous cette appellation, n'est actuellement pas agréée ou réglementée par ses services et ne l'a jamais été.

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L'autorité de régulation appelle ainsi le public à faire preuve de prudence dans toute transaction ou relation avec DistributeX. Cette mise en garde s'étend également aux personnes ou entités qui prétendraient être enregistrées, autorisées ou agréées par la FSC sans l'être réellement.

Avant d'effectuer un investissement, les consommateurs de services financiers sont invités à vérifier le statut de toute entreprise auprès du registre officiel des titulaires de licences de la FSC. Celui-ci permet de déterminer si une personne ou une entité est dûment agréée, autorisée ou enregistrée en vertu des différentes législations relevant de la Commission.

La FSC recommande également aux investisseurs ayant des doutes de prendre directement contact avec ses services afin d'obtenir des éclaircissements avant d'engager leurs fonds. Toute plainte concernant DistributeX, ses représentants ou des groupes de promoteurs opérant sous ce nom peut également être soumise à la Commission à travers son portail de plaintes en ligne.