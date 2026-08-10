Ile Maurice: Agressée au couteau, une femme dépouillée de ses biens estimés à Rs 78 000

Une femme de 27 ans a été agressée à l'arme blanche à son domicile, à Grand-Gaube, le samedi 8 août. Une enquête pour assault with premeditation a été ouverte par la police de Grand-Gaube.

Selon la victime, les faits se sont produits vers 17 h 30 alors qu'elle attendait son ex-conjoint, venu récupérer leur fille âgée de cinq ans. Elle a vu ce dernier arriver à moto, accompagné de sa fille et de sa concubine. Cette dernière serait alors descendue de la moto avec l'enfant et se serait approchée d'elle.

Pour une raison qui reste à déterminer, la concubine de son ex l'aurait agressée avec un petit couteau. La mère de l'enfant aurait tenté de se protéger avec son avantbras, mais aurait été blessée et aurait commencé à saigner. L'agresseuse lui aurait ensuite tiré les cheveux avant de la traîner à l'extérieur, la faisant chuter. Plusieurs coups de couteau lui auraient alors été portés au visage, lui causant plusieurs coupures.

Au cours de l'altercation, la victime affirme avoir perdu une chaîne en or ainsi qu'une somme de Rs 3 000 qu'elle avait sur elle. Elle estime la valeur totale des biens perdus à environ Rs 78 000.

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La mère de la victime serait intervenue durant l'altercation. Elle aurait également reçu un coup de pied à la poitrine. Après les faits, la suspecte aurait quitté les lieux à moto avec l'ex-conjoint de la victime. Cette dernière s'est rendue à l'hôpital sir Seewoosagur Ramgoolam National, Pamplemousses pour recevoir des soins. La police de Grand-Gaube a ouvert une enquête.