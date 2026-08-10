Ile Maurice: Le ministère appelle le public à garder ses distances

10 Août 2026
L'Express (Port Louis)

Un éléphant de mer (Southern Sea Elephant) a été aperçu sur le littoral, à Les Salines, le mardi 4 août. Le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche précise que l'animal n'est ni malade, ni blessé, ni échoué.

Selon la division de l'Économie bleue et de la pêche, ces mammifères marins sauvages peuvent occasionnellement rejoindre les côtes de Maurice pour se reposer durant leur période de mue. À ce moment-là, ils ont besoin d'espace et ne doivent pas être dérangés.

Le ministère rappelle que les mammifères marins sont protégés par la Fisheries Act 2023. Il est ainsi strictement interdit de s'approcher de l'éléphant de mer, de le toucher, de le nourrir, de le poursuivre, de tenter de le déplacer ou de le harceler de quelque manière que ce soit.

Toute personne reconnue coupable d'avoir harcelé l'animal ou d'avoir interféré avec lui s'expose à une amende pouvant atteindre Rs 25 millions, ainsi qu'à une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans.

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Le ministère indique suivre la situation de près, en collaboration avec les autorités concernées. Il appelle le public à respecter le comportement naturel de l'animal et à lui laisser suffisamment d'espace afin qu'il puisse se reposer sans être dérangé.

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