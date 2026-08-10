Togo: Seulement 22 % des besoins en poisson couverts localement

Le Togo reste fortement dépendant de l'offre extérieure pour satisfaire sa demande en poisson. En 2022, le pays avait besoin de 105 235 tonnes, contre une production nationale de 22 656 tonnes, soit à peine 22 % des besoins couverts localement.

Le Togo reste fortement dépendant de l'offre extérieure pour satisfaire sa demande en poisson. En 2022*, le pays avait besoin de 105 235 tonnes, contre une production nationale de 22 656 tonnes, soit à peine 22 % des besoins couverts localement.

L'écart s'est creusé au fil des années. La demande est passée de 86 905 tonnes en 2012 à 105 235 tonnes en 2022, tandis que la production locale, portée par la pêche maritime et continentale, a progressé plus lentement.

L'aquaculture constitue toutefois un signal encourageant. La pisciculture est passée de seulement 23 tonnes en 2013 à 1 151 tonnes en 2022, puis à 1 568 tonnes en 2023, soit une hausse de plus de 36 % en un an, portée par un développement encore récent mais en nette accélération.

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Au-delà de l'approvisionnement du marché, la filière pèse dans l'économie nationale : plus de 20 000 emplois directs, près de 150 000 emplois indirects, et environ 4,5 % du PIB.

Pour réduire ce déficit, le Togo mise sur un plan d'investissement de 20,04 milliards de Fcfa sur la jusqu'en 2028, avec pour ambition d'augmenter de 25 % la production, tout en renforçant la transformation, la commercialisation et la gestion durable des ressources halieutiques.