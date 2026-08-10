Togo: Cyber-guerre

10 Août 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo intensifie sa lutte contre la cybercriminalité, rapporte Togo Matin. Une nécessité : le pays est de plus en plus visé par des attaques ciblant institutions publiques, entreprises et particuliers.

Les chiffres donnent la mesure du phénomène. Entre 2021 et 2024, l'Agence nationale de la cybersécurité (ANCy) a recensé et traité plus de 333 000 incidents numériques, passant de 39 168 cas en 2021 à 181 088 en 2024.

Ransomwares, phishing, vols de données, espionnage industriel, attaques contre les infrastructures critiques : les formes de cybercriminalité sont multiples, et les cibles tout autant, entreprises, administrations, hôpitaux, particuliers.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.