Togo: Responsabilité des habitants

10 Août 2026
Togonews (Lomé)

Face aux dégâts causés par les dernières inondations dans la Région maritime et le Grand Lomé, le gouvernement veut renforcer les mesures destinées à prévenir les catastrophes et à limiter leur ampleur, en s'attaquant notamment aux comportements qui compromettent le fonctionnement des ouvrages de drainage.

Selon le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le temps de la seule sensibilisation est révolu. Après plusieurs années d'appels au civisme, il est nécessaire de passer à une application effective de la loi.

« Il faut que les comportements inciviques, en partie à l'origine des situations de catastrophes, soient sanctionnés avec fermeté, mais aussi avec l'équité nécessaire et le discernement », indique le ministère.

La mesure vise notamment à lutter contre les pratiques susceptibles de réduire l'efficacité des ouvrages de drainage, et donc d'accroître les risques lors des fortes pluies.

La prévention repose sur une combinaison de sensibilisation, de responsabilité citoyenne et de sanctions.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.