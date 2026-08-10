Afrique: Un ex-otage allemand kidnappé au Niger récupéré par les autorités algériennes

Le ministère algérien de la Défense nationale a annoncé samedi 8 août la prise en charge d'un ressortissant allemand, Ulumaskan Sinan, kidnappé il y a plus de deux semaines au Niger. Les services de sécurité algériens ont récupéré l'ex-otage, enlevé par un groupe criminel armé. Très peu d'informations existent sur les contours de l'opération, mais le ressortissant allemand s'est tout de même exprimé et a livré quelques détails.

Transporté par un avion spécial depuis la base militaire d'In Guezzam, à quelques kilomètres de la frontière avec le Niger, vers Boufarik, au sud d'Alger, Ulumaskan Sinan est arrivé en bonne santé et sera remis prochainement aux autorités allemandes, selon les informations dévoilées par le ministère de la Défense nationale.

Si peu de détails concernant la libération de l'otage ont été donnés, le ressortissant s'est exprimé avant son transfert. Il remercie d'abord chaleureusement les autorités algériennes pour l'accueil et les soins prodigués, avant d'en dévoiler plus sur ses conditions de détention. « J'ai passé quatre jours dans le désert avec le premier groupe qui m'a enlevé, puis j'ai été remis au second groupe qui m'a détenu pendant environ 12 ou 13 jours, au total, dans de très mauvaises conditions », témoigne Ulumaskan Sinan.

L'ex-otage précise également que l'opération menée pour sa libération était « de grande envergure et très bien exécutée, particulièrement dans les conditions de l'environnement sahélien ».

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En janvier 2025, un ressortissant espagnol, Gilbert Navarro, a été libéré par les autorités algériennes après avoir été capturé dans le sud du pays, puis emmené au Mali.