Sénégal: Dahra Djolof - Ousmane Sonko appelle ses militants à la retenue...

À Dahra Djolof (Linguère) où il était, le samedi 8 août 2026, le président du parti Les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef) a appelé ses militants au calme et à la retenue. Ousmane Sonko se dit convaincu de la victoire de son parti aux prochaines échéances électorales.

LINGUÈRE - Des militants venus de tous les horizons ont réservé, le samedi 8 août 2026, à Dahra (Linguère), un accueil populaire au président du Pastef, Ousmane Sonko. Malgré la forte pluie reçue dans cette contrée du Djolof, ils scandaient le nom de l'ancien Premier ministre. Revigoré par la mobilisation, le leader du Pastef a appelé ses militants à la sérénité. « J'appelle les gens à la retenue et au calme, car ils sont en train de voir comment provoquer le Pastef pour que les jeunes réagissent, afin qu'ils dissolvent le parti et retirent le récépissé », a-t-il alerté lors de ce meeting qu'il a présidé aux côtés d'El Malick Ndiaye.

Ousmane Sonko a invité ses militants à déjouer toutes les provocations venant de l'autre camp. Si cela est fait, le président du Pastef reste convaincu que son parti va remporter haut la main les échéances électorales à venir. Pour lui, si le chef de l'État cède à la tentation de dissoudre l'Assemblée nationale et d'organiser des élections législatives, sa défaite sera lourde. « S'il organise des élections locales, nous le battrons. S'il dissout l'Assemblée, ce sera pire pour lui. Et c'est ce que nous préférons. Nous le battrons à plate couture », a déclaré Sonko.

...À Louga, il les invite à accueillir tous ceux qui souhaitent adhérer à Pastef

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Le président du Pastef, Ousmane Sonko, a réitéré, le samedi 8 août 2026, à Louga, son appel à la massification du parti. En route pour Dahra Djolof, il a invité les responsables locaux de Louga à accueillir ceux qui veulent rejoindre les rangs du Pastef.

LOUGA - En route pour Dahra Djolof où il a présidé un meeting le samedi 8 août 2026, le président du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a fait une escale à Louga afin d'apporter son soutien aux responsables locaux du parti. Son passage dans le chef-lieu de la région a été bien accueilli par des militants et sympathisants enthousiastes. Ils ont pris d'assaut la place publique Bouna Ndiaye pour se procurer une carte de membre, mais aussi pour écouter leur leader. Ousmane Sonko s'est dit agréablement surpris par la forte mobilisation des militants et sympathisants. « Cet enthousiasme autour de la vente des cartes fera sans doute réfléchir le camp adverse », a-t-il lancé.

Profitant de l'occasion, le président du parti Pastef a chaleureusement félicité la coordination communale de Louga pour l'organisation de cette opération. Il a toutefois recommandé la mise en place de commissions itinérantes chargées de sillonner les quartiers et villages afin de permettre aux personnes ne pouvant pas se déplacer d'acquérir leur carte de membre. « Nous devons massifier le parti. Il faut accueillir avec ouverture tous ceux qui souhaitent adhérer à Pastef », a-t-il insisté. Ousmane Sonko a invité les responsables locaux à poursuivre les opérations d'adhésion dans un esprit d'inclusion et de proximité.

« Nous ne sommes pas venus ici pour tenir un meeting, car nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Nous sommes simplement de passage pour encourager nos camarades dans leurs activités de vente des cartes de membre », a-t-il précisé. L'ancien Premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'urgence de fixer la date des élections locales.

Mamadou Thiam, coordonnateur communal du Pastef à Louga, s'est réjoui de cette affluence qu'il considère comme un signe de l'ancrage du parti dans la commune. « Les populations ont massivement répondu à l'appel du Pastef. Nous nous sommes fixé l'objectif de vendre 10. 000 cartes de membre », a-t-il déclaré. Selon lui, cette tendance observée dès les premières heures de l'opération laisse entrevoir la possibilité d'atteindre, voire de dépasser, ce pari.