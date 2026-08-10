Sénégal: Rappel du khalife général des Tidianes - « Le Gamou n'est pas du folklore »

En conférence de presse, le samedi 8 août 2026 à la cité religieuse de Tivaouane, la cellule Zawiya de la ville éponyme a expliqué le thème qui a été retenu pour le Mawlid de cette année avant de faire part des recommandations du Khalife général.

Le Gamou, commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (Psl), sera célébré à Tivaouane dans la nuit du 24 au 25 août prochain. À cet effet, un point de presse, animé entre autres par Serigne Hamid Sy, président de la Cellule Zawiya Tidiane, Serigne Habib Sy Mansour, représentant du Khalife général, et Serigne Moustapha Sy Al Amine, responsable moral du Coskas, a été organisé, le samedi 8 août 2026, dans la cité religieuse de Tivaouane. Il a servi de tribune pour délivrer les recommandations du Khalife général à l'endroit des fidèles. Serigne Habib Sy Mansour, représentant du Khalife, a rappelé que « le Gamou n'est pas du folklore ». Il constitue, exhorte-il, « un moment de foi, de recueillement, de prières et de dévotion ».

« Venir à Tivaouane et passer tout son temps à montrer les célébrités, ce qu'elles portent, ce qu'elles mangent, ce n'est pas cela le Gamou. Cela ne nous intéresse pas. Il faut observer les règles de bienséance et éviter toute pratique dérivante », martèle-t-il. Mieux, il invite ainsi les influenceurs à davantage diffuser des contenus mettant en valeur les enseignements religieux, les initiatives sociales et humanitaires ainsi que l'accueil réservé aux pèlerins, entre autres. Serigne Moustapha Sy Al Amine, responsable moral du Coskas, a, au nom du Khalife général, insisté sur la discipline et le respect. « Il faut que les pèlerins qui rallient la ville sainte de Tivaouane soient irréprochables pendant toute la célébration du Gamou. C'est un moment de recueillement, de prières et de dévotion. Il faut beaucoup lire le Coran et beaucoup prier sur le Prophète (Psl) », rappelle-t-il.

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Poursuivant, il a invité les fidèles à faire preuve de vigilance concernant les aliments qu'ils consomment, notamment en matière de conservation. À cet effet, Serigne Moustapha Sy Al Amine a insisté sur la nécessité de préparer les mets une fois à Tivaouane, tout en respectant les consignes données avant, pendant et après le Maouloud. Dans le même sillage, le marabout a lancé un message aux chauffeurs. Il leur a demandé de respecter le Code de la route et de faire preuve de prudence afin d'atteindre l'objectif de zéro accident cette année. « Il faut que les conducteurs s'approprient les bons comportements qui leur sont indiqués », a insisté le religieux. Outre les recommandations, le thème retenu pour cette édition a été décortiqué. Il porte sur « Ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité ».

Serigne Hamid Sy, président de la Cellule Zawiya Tidiane, rappelle que la spiritualité et la raison doivent s'unir pour promouvoir le dialogue, le vivre-ensemble et la paix. « Ce me sont des ressources dont nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais pour bâtir une société humaine harmonieuse et durable. Pour y arriver, nous devons tous, musulmans, chrétiens et juifs, nous rallier sous l'étendard du Tawhid », a-t-il déclaré. Il a souligné que c'est autour de ce thème et des enseignements de Mame El Hadji Malick Sy que va s'articuler l'ensemble de l'animation scientifique et culturelle de cette présente édition. « Cette programmation prendra en compte les exigences de notre époque, tout en veillant à préserver l'enracinement dans les valeurs essentielles qui fondent l'héritage de Mame El Hadji Malick Sy et la tradition spirituelle de Tivaouane », a indiqué Serigne Hamid Sy.