Soudan: Le Premier Ministre s'informe de la feuille de route avec le FMI pour l'annulation des dettes du pays

Le Premier ministre, Dr Kamel Idris, s'est informé du progrès réalisé dans le programme de réforme des finances a l'État et les politiques adoptées récemment par le ministère des Finances, y compris la politique de relance des secteurs productifs, qui a inclus la compagnie nationale de transport maritime et aérien « Sudanair » ainsi que d'autres secteurs productifs tels que la richesse animale.

Cela fait lors de sa rencontre dimanche à Khartoum le ministre d'État aux Finances, conseiller Mohamed Nour Abdel-Daïm, qui a déclaré à la presse avoir présenté au Premier ministre un exposé compréhensif sur la réforme des finances , y compris la refonte et la conception du système d'achat et de contrat, la plateforme d'appels d'offres électroniques, le lancement de l'informatisation des salaires, ainsi que l'application des normes comptables internationales dans les institutions nationales, la mise en oeuvre de programmes de transparence et de gouvernance, le renforcement des rapports financiers de l'État et le système de trésorerie unifié.

Le ministre d'État aux Finances a indiqué que la rencontre a porté sur les efforts du ministère pour mobiliser le soutien international des organisations internationales, et la feuille de route convenue avec le Fonds monétaire international (FMI) pour l'annulation des dettes du Soudan dans le cadre de l'initiative HIPC visant à lever les dettes des pays surendettés, ainsi que sur le rétablissement de bonnes relations avec la Banque mondiale et le renforcement de sa contribution au soutien des secteurs productifs, et de l'aide humanitaire, soulignant à cet égard la participation de la Banque mondiale à la stratégie du secteur agricole et à la stratégie de reconstruction du pays.