Gabon: La caravane Acti'Jeunes 3.0 à Ntoum après Akanda, Owendo et Bikélé

9 Août 2026
Gabonews (Libreville)
Par CPMD/MT

Démarrée le 25 juillet au rond-point de Nzeng-Ayong, la caravane Acti'Jeunes 3.0 a achevé son parcours ce 8 août à Ntoum, après des étapes à Akanda, Owendo et Bikélé.

Portée par la Fondation Ma Bannière, l'initiative avait pour objectif de sensibiliser et d'accompagner les jeunes confrontés aux addictions aux drogues, notamment à travers des espaces d'écoute, d'orientation et d'insertion.

À chaque étape, plusieurs activités étaient proposées. L'atelier « Waze-moi tout » offrait des séances d'écoute et de conseil psychologique et social. Le Job Dating permettait aux jeunes de bénéficier d'un accompagnement dans leur recherche d'emploi.

Le Village Santé proposait des consultations médicales gratuites, avec l'appui de partenaires, notamment le Samu Social. Une tombola venait également compléter le dispositif, avec de nombreux lots à gagner : gazinières, écrans plasma, micro-ondes, ventilateurs rechargeables, matelas, entre autres.

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Au fil des étapes, la mobilisation n'a cessé de progresser, une preuve de l'intérêt suscité par cette initiative auprès des jeunes et des populations locales.

Lors de l'étape de Bikélé, le Dr Leïla Joumana, Représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), a salué l'initiative et réaffirmé la volonté de son organisation d'apporter un soutien multiforme à la Fondation Ma Bannière.

À Ntoum, la Mairesse Zéférine Ototowa Ntoutoum s'est rendue sur les lieux pour témoigner sa reconnaissance à la fondatrice de la Fondation Ma Bannière pour cette attention portée aux populations de sa commune.

Au terme de cette caravane, Stéphanie Oyili, Coordinatrice générale de la Fondation Ma Bannière, a dressé un bilan « plus que satisfaisant ». Elle a notamment souligné le bon déroulement des différentes étapes et l'absence d'incident.

Après Libreville, Akanda, Owendo, Bikélé et Ntoum, Acti'Jeunes 3.0 devrait désormais poursuivre son parcours à l'intérieur du pays.

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