Gabon: Célébration du Drapeau National au pays

Dans le cadre de la célébration du drapeau national, le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation invite les administrations publiques et para publiques sur l'ensemble du territoire national, à garder le drapeau hissé en permanence dès le dimanche 9 août jusqu'au vendredi 4 septembre 2026. En ce qui concerne les Administrations privées, le drapeau restera hissé, du 9 au 31 août 2026.

La monté des couleurs le lundi et sa descente le vendredi ne reprendra qu'après cette date. Les Gouverneurs, les Préfets et Sous-Préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne de la stricte application de cette décision.

Par ailleurs, durant cette période, il est demandé à tous les opérateurs économiques établis sur le territoire national, d'afficher devant leurs établissements dont les façades auront été soigneusement ravalées, le drapeau national vert -jaune -bleu.

Les Forces de Police Nationale ont été instruites à cet effet pour opérer un contrôle systématique à l'effet de sanctionner ceux qui ne se conformeront au décret instituant la Journée Nationale du Drapeau en République Gabonaise. Le Ministre de l'Intérieur attache du prix à l'exécution de cette directive.