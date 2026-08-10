Sénégal: Journée de l'arbre - Le Premier ministre exhorte à amplifier les actions de reboisement afin de sauvegarder la biodiversité

Darou Salam — Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, a appelé dimanche à Darou Salam, dans le département de Nioro du Rip (Kaolack, centre), à renforcer les efforts de reboisement afin de restaurer les terres, préserver la biodiversité et contribuer à la souveraineté alimentaire.

Il présidait la cérémonie officielle de la 43e édition de la Journée nationale de l'arbre, placée sous le thème : "Des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés".

"Reboiser, c'est restaurer nos terres et lutter contre la désertification. Reboiser, c'est protéger notre biodiversité et renforcer notre résilience face au changement climatique", a déclaré le chef du gouvernement.

"Reboiser, c'est aussi contribuer à notre souveraineté alimentaire, notamment lorsque nous valorisons les espèces fruitières et forestières qui nourrissent nos populations. Reboiser, c'est enfin créer de l'activité et des emplois verts, particulièrement pour les jeunes et les femmes", a-t-il ajouté.

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Selon Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô, la politique de reboisement ne doit pas être considérée comme une simple politique sectorielle relevant exclusivement des services forestiers.

"Elle doit devenir une composante à part entière de notre politique de développement économique, social et territorial", a-t-il soutenu.

Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de mettre l'accent non seulement sur la mise en terre des plants, mais également sur leur entretien, leur protection et leur croissance jusqu'à maturité.

"Le succès de la campagne sera ainsi apprécié non seulement à travers le nombre de plants mis en terre, mais surtout à travers le nombre d'arbres effectivement préservés par les communautés", a-t-il dit.

La célébration de cette édition est portée par le slogan : " Reboiser, c'est bien. Faire pousser, c'est nous".

Le néré (Parkia biglobosa) et le moringa (Moringa oleifera) sont les arbres parrains de l'édition 2026.

Le chef du gouvernement a invité les collectivités territoriales à inscrire davantage le reboisement et le verdissement dans leurs politiques locales.

Il a également appelé les écoles, les universités et les daaras à faire de l'arbre un outil d'éducation à la citoyenneté environnementale, tout en exhortant les entreprises à renforcer leur contribution à l'effort national de reboisement dans le cadre de leurs responsabilités sociétales et environnementales.

Reboisement, lancement d'un challenge national des collectivités territoriales

Par ailleurs, la campagne nationale de reboisement 2026 doit également marquer une nouvelle étape dans la territorialisation de notre politique de reboisement et dans la responsabilité des territoires, a-t-il indiqué.

Ahmadou Al Aminou Mohamed Lô a, dans cette perspective, annoncé le lancement d'un "challenge national des collectivités territoriales pour le reboisement et le verdissement".

Cette initiative permettra, selon lui, de distinguer les collectivités territoriales qui se seront illustrées par l'ampleur et la qualité de leurs actions de reboisement et de verdissement, mais également par leur capacité à entretenir et protéger les arbres plantés.

Il a également annoncé la soumission prochaine, à l'appréciation du chef de l'État, d'une proposition visant à créer un "Prix du président de la République pour le reboisement et le verdissement des collectivités territoriales".

Cette distinction devrait permettre de valoriser l'engagement des territoires en faveur de la restauration du patrimoine forestier.

Le Premier ministre a annoncé aussi la mise en oeuvre de l'initiative "Une commune, une pépinière".

"Notre objectif est de parvenir progressivement à ce que chaque commune du Sénégal dispose d'une capacité locale et pérenne de production de plants, adaptés à ses réalités écologiques et aux besoins des populations", a-t-il expliqué.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Dr Aliou Gori Diouf, du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, du ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, Amy Mara Dièye, et du ministre des Télécommunications et du Numérique, Samba Diouf.

Le gouverneur de Kaolack, Guedji Diouf, des élus locaux ainsi que des représentants des services techniques du ministère de l'Environnement ont également pris part à la cérémonie, qui marque le lancement de la campagne nationale de reboisement.