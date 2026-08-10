Sénégal: L'ouvrage ' Les mots façonnent le monde' , une analyse de l'influence du discours sur la société et la diplomatie

Dakar — Le diplomate, Oumar Demba Ba, a déclaré samedi avoir tenté dans son ouvrage "Les mots façonnent le monde", de proposer une compréhension du discours dans sa genèse, son développement et son influence sur les sociétés et sur les relations internationales.

Intervenant lors de la présentation du livre à Dakar, l'auteur explique avoir cherché à comprendre comment le discours naît, se développe, de la pensée à l'écriture puis au prononcé, mais aussi à montrer comment la parole peut influencer les sociétés et les relations entre les États.

L'ancien conseiller diplomatique à la présidence sénégalaise a structuré l'ouvrage récemment paru aux éditions L'Harmattan en sept chapitres dans lesquels il explore différentes formes de discours, leur genèse, leur élaboration, leur utilisation dans la diplomatie et leur évolution à l'ère des nouvelles technologies.

Oumar Demba Ba distingue notamment les discours explicatif, narratif, argumentatif, laudatif, polémique et prescriptif ou injonctif. Il insiste sur la nécessité d'adapter la prise de parole au public, au contexte et à l'objectif recherché.

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"Il faut parler aux gens dans la langue qu'ils comprennent et au niveau qu'ils comprennent", a-t-il expliqué, soulignant qu'un discours destiné à un public universitaire ne saurait être conçu de la même manière qu'une intervention devant des populations rurales.

L'ancien diplomate revient ainsi sur "l'atelier du discours", qui comprend la recherche documentaire, la compréhension du sujet, la connaissance de l'auditoire, la rédaction et la préparation du prononcé.

Des discours marquants

Pour illustrer la puissance de la parole, Oumar Demba Ba analyse plusieurs discours ayant marqué l'histoire, notamment les recommandations de Souleymane Baal liées à la révolution théocratique au Fouta, l'Appel du 18 juin 1940 du général Charles de Gaulle, ainsi que des discours de Martin Luther King et de Nelson Mandela.

Selon lui, un grand discours ne se résume pas à une succession de phrases. Il doit être porté par une vision, une intensité et une capacité à résonner auprès de son public. Sa force ne dépend donc pas nécessairement de sa longueur, mais de "sa densité et de la vision qu'il porte".

Il évoque également le rôle du discours dans les situations de crise, citant la pandémie de Covid-19, qui a nécessité de rendre accessibles aux populations des concepts scientifiques complexes.

La diplomatie, l'art du compromis

Une partie de l'ouvrage est consacrée à la diplomatie bilatérale et multilatérale, que l'auteur présente comme un exercice inscrit dans "le temps long".

"Quand plusieurs volontés souveraines et indépendantes se rencontrent, c'est le temps long. Il faut négocier, arriver à un compromis pour ne pas prendre les armes", explique-t-il.

Il cite par exemple la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, fruit de longues négociations entre États, pour illustrer la nécessité du compromis dans les relations internationales.

"La diplomatie, c'est le raisonnement, l'arithmétique de l'addition", résume-t-il, mettant en avant l'importance des interdépendances entre les États.

L'ancien conseiller diplomatique à la présidence sénégalaise distingue par ailleurs souveraineté et souverainisme. A ses yeux, la souveraineté permet aux États de prendre leurs décisions et de défendre leurs intérêts, tandis que le souverainisme constitue "l'exagération de la souveraineté".

Il estime toutefois qu'il n'existe pas de souveraineté absolue, les États étant nécessairement interdépendants et appelés à coopérer dans plusieurs domaines.

L'intelligence artificielle ne saurait remplacer l'humain

Abordant enfin l'évolution du discours à l'ère des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle, Oumar Demba Ba estime que les outils technologiques peuvent accompagner le travail humain sans s'y substituer.

"La machine ne peut pas remplacer l'humain", affirme-t-il, insistant sur l'importance de la sensibilité, de la chaleur humaine et de la capacité à comprendre son interlocuteur.

Se défendant d'avoir rédigé une autobiographie, M. Ba dit en fin de compte avoir plutôt chercher à partager avec les générations actuelles et futures, notamment les jeunes diplomates et les professionnels de la communication publique, une réflexion nourrie par plus de trois décennies d'expérience au service de l'État.

Oumar Demba Ba a été pendant 24 ans, conseiller diplomatique à la présidence du Sénégal, travaillant notamment avec les présidents Abdoulaye Wade et Macky Sall. Il a durant les 33 années de sa carrière, servi au ministère des Affaires étrangères et à la Mission permanente du Sénégal auprès des Nations unies.