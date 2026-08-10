Sénégal: Gamou de Tivaouane - Un programme d'innovations face aux défis contemporains

Tivaouane — La Zawiya Tijaniyya a dévoilé, samedi à Tivaouane, le programme des activités inscrites au menu de l'édition 2026 du Gamou, placée sous le thème "Ensemble, penser et agir avec la vertu de la spiritualité", avec des innovations aux plans scientifique et culturel.

Lors de son traditionnel point de presse organisé en prélude du Maouloud, la Zawiyya tijaniyya a évoqué plusieurs innovations dans le programme scientifique et culturel du Gamou.

Parmi les temps forts, figure un Salon du livre islamique, prévu du 20 au 24 août, avec des conférences et panels consacrés notamment au "Dīwān", un recueil de poèmes et panégyriques d'El Hadji Malick Sy, au patrimoine manuscrit islamique et à l'histoire intellectuelle de Tivaouane.

La jeunesse et les nouvelles technologies occupent également une place importante dans la programmation, avec des réflexions consacrées à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux et à la construction d'une identité musulmane à l'ère numérique.

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Il est aussi prévu des échanges sur l'entrepreneuriat, la transformation des "dahiras", ces associations musulmanes d'obédience soufie, incubateurs de PME créatrices de richesses locales.

Le financement des projets culturels et la structuration de mécanismes modernes de Waqf, figurent parmi les centres d'intérêt de la Zawiyya tijaniyya.

À travers ces initiatives, la Zawiya sous les directives du khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour, entend favoriser un dialogue entre tradition et modernité et mettre à profit l'héritage intellectuel de Tivaouane, pour répondre aux préoccupations de la jeunesse et aux défis de la société contemporaine.

Le coordonnateur de la communication de la Zawiya Tijaniyya, Serigne Abdoul Hamid Sy Al Amine, a mis en exergue l'héritage spirituel et intellectuel de Seydi El Hadji Malick Sy, présenté comme le "précurseur" d'une forme de "soft power", fondée sur l'éducation, le savoir et la non-violence.

Selon lui, le vénéré guide religieux a privilégié la transformation pacifique des consciences, à travers la création de daaras, la formation de disciples-relais et la transmission d'un savoir destiné à "libérer les esprits".

"La spiritualité et la raison doivent s'unir pour promouvoir le vivre-ensemble et la paix, des ressources indispensables pour bâtir une société humaine harmonieuse et durable", a-t-il déclaré.

Lors de cette rencontre, des responsables de la communauté tidiane ont également évoqué les conditions pratiques d'organisation du Gamou.

Serigne Moustapha Sy Al Amine a notamment relevé les difficultés persistantes liées à l'assainissement.

Il a appelé le président de la République et le ministre en charge de l'Assainissement à faciliter les mesures nécessaires pour améliorer la situation avant le Gamou, prévu vers fin août.

Abordant la question du transport, Serigne Habib Sy Mansour Borom Daradji a invité les transporteurs à faire preuve de responsabilité, afin de contribuer à la sécurité des fidèles et à la fluidité de la circulation durant le Gamou.

Il a également salué la mobilisation des autorités administratives à travers les réunions préparatoires tenues aux niveaux départemental, régional et national.

Il a remercié le président de la République, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et les responsables de l'administration territoriale, pour leur implication dans les préparatifs.