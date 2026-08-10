Sénégal: Bakary Sarr salue la résilience du Positive Black Soul

Dakar — Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Bakary Sarr, a salué la résilience du Positive Black Soul (PBS), un groupe mythique du hip hop sénegalais, samedi, peu avant le démarrage de son concert célébrant ses 37 ans de carrière, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, a constaté l'APS.

"Nous félicitons la résilience de PBS ", a déclaré M. Sarr, estimant que l'histoire du groupe est intimement liée aux moments importants de l'histoire récente du Sénégal.

"Qui dit PBS se rappelle des moments sombres qu'a traversés le Sénégal. Ils se sont montrés depuis le début de leur carrière à combattre l'injustice à travers leur art ", a-t-il souligné.

Selon M. Sarr, évoquer le parcours de Positive Black Soul revient également à revisiter une partie de l'histoire culturelle du Sénégal et de la mémoire collective.

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" Parler de PBS, c'est revoir en face notre culture et notre histoire, mais aussi la manière dont ils ont contribué à notre mémoire collective ", a-t-il encore témoigné.

Le ministre a également rendu hommage aux artistes chanteurs ayant contribué au rayonnement de la culture sénégalaise, citant notamment Baaba Maal, et Ismaïla Lô présents à ce rendez-vous majeur.

"Ils ont emmené partout dans le monde notre culture, notre art. Ils ont formé et transmis des leçons à des générations ", a-t-il relevé.

Bakary Sarr a estimé qu'il est dès lors " normal d'être reconnaissant envers eux ", insistant sur la grandeur de la contribution de ces artistes au patrimoine culturel sénégalais.

Il a, par ailleurs, réaffirmé l'engagement de l'Etat à améliorer les conditions de travail des artistes, notamment à travers des politiques relatives au droit d'auteur et à la revalorisation du statut de l'artiste.

"Nous travaillons à mettre en place des politiques fortes pour que les artistes puissent travailler dans de bonnes conditions ", a-t-il assuré.

" L'Etat mettra tous les moyens pour trouver des solutions ", a-t-il encore déclaré, en faisant référence aux réformes envisagées dans le domaine de la copie privée et du statut de l'artiste.

Positive Black Soul, fondé en 1989 par les rappeurs Didier Awadi et Amadou Barry, alias Duggy Tee, célèbre ses 37 ans de carrière à travers un concert-anniversaire réunissant plusieurs générations d'artistes et d'acteurs du mouvement hip-hop sénégalais.

Les deux membres fondateurs, récemment élevés au rang d'Officiers dans l'Ordre national du Lion, ont placé cette célébration sous le signe de la reconnaissance envers le peuple sénégalais.