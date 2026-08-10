Sénégal: Bignona - Deux corps sans vie découverts au quartier Château d'eau

Bignona — Un chauffeur de taxi et un commerçant ont été retrouvés morts, samedi, au quartier Château d'eau de la commune de Bignona, respectivement dans une chambre et un dépôt, a appris l'APS de source policière.

Le chauffeur de taxi âgé de 47 ans a été retrouvé sans vie dans sa chambre après plusieurs heures d'absence et sans signes extérieurs.

Ses proches se sont rendus à son domicile où ils ont découvert le corps sans vie qui a été déposé à la morgue du centre de santé de Bignona par les sapeurs-pompiers.

D'après une source sanitaire, la famille de la personne décédée a demandé une autopsie afin de déterminer les causes du décès.

Dans le même quartier, le corps sans vie d'un commerçant âgé de 54 ans a été découvert, le même jour, dans son dépôt.

Alertés, des éléments de la police et le médecin-chef du district sanitaire de Bignona se sont rendus sur les lieux.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances de ces drames.