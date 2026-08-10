Sénégal: Saint-Louis - L'Institut français dévoile son agenda culturel pour septembre et octobre

Saint-Louis — L'Institut français de Saint-Louis a dévoilé son agenda culturel pour le bimestre septembre-octobre 2026, avec notamment plusieurs activités, dont un concert avec l'un des groupes phares de la scène musicale sénégalaise, Akhlou Brick.

Placée sous le signe du patrimoine et des territoires, cette rentrée culturelle s'articule autour du dialogue, de la création contemporaine et des valeurs du sport.

Pour cette nouvelle saison, l'Institut français de Saint-Louis réaffirme ainsi sa vocation : être un espace de liberté créative, un carrefour des savoirs et un véritable levier territorial d'engagement et d'inclusion, peut-on lire dans l'éditorial signé par la Directrice déléguée, Sarah Camara.

"Séno les Flambées", un roman de l'auteur et écrivain Mademba Thioye qui met en lumière les réalités sociales, culturelles et humaines du territoire sénégalais à travers le village de Séno, sera présenté le 26 septembre au CRDS ex IFAN de Saint-Louis.

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Un des groupes phares de la scène musicale sénégalaise, Akhlou Brick prend rendez-vous, le 17 octobre à partir de 21 heures pour un concert explosif qui va fusionner hip-hop contemporain et rythmes traditionnels.

Dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ Dakar 2026), l'Institut déploie, le 30 octobre une édition spéciale de son dispositif hors-les-murs Action Nord à Richard-Toll.

En octobre également, l'Institut français, mettra à l'honneur le patrimoine gastronomique autour du Ceebu jën avec Alpha Sy sans oublier les Passerelles des imaginaires avec le grand écrivain Louis Camara.