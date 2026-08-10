Sénégal: Kaffrine - La jeunesse appelée à faire de la plantation et de la protection des arbres une cause citoyenne

Kahi — La préfète du département de Kaffrine, Diégui Ngom, appelle la jeunesse à faire de la plantation et de la protection des arbres une cause citoyenne.

Elle a lancé cet appel, dimanche, lors de la célébration locale de la Journée nationale de l'arbre, organisée cette année à Kahi, une commune de la région de Kaffrine, en présence d'autorités administratives et territoriales, des représentants des services techniques, de l'association des femmes forestières, des étudiants et autres acteurs de l'environnement.

"Nous invitons la jeunesse à faire de la plantation et de la protection des arbres une cause citoyenne, afin de préserver davantage l'environnement", a-t-elle déclaré.

"Nous invitions les jeunes à aller au-delà du simple acte de planter en assurant l'entretien et la protection des plants, pour garantir leur survie, conformément au thème de l'édition 2026 de cette journée : des plants aux arbres : la responsabilité aux communautés", a-t-elle ajouté.

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Le maire de la commune de Kahi, Aliou Diané, s'est réjoui du choix porté sur sa collectivité pour abriter cette célébration et salué la mobilisation des différents acteurs en faveur de la protection de l'environnement.

Au total, 450 plants ont été mis en terre sur une superficie de plus de quatre hectares du Centre d'initiation et de perfectionnement dans les métiers de l'agriculture (CIPA).