Sénégal: Sédhiou - Une vaste opération de reboisement de propagules de palétuviers à Djiredji

Sédhiou — L'association Green Sédhiou, l'ONG Solthis et des groupements de femmes de la région, ont initié dimanche, à Djirédji, une commune de la région de Sédhiou, une vaste opération de reboisement de propagules de palétuviers sur les berges du fleuve Casamance, a constaté l'APS.

Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de l'édition 2026 de la Journée nationale de l'arbre.

Selon Youssouph Ndiaye, directeur exécutif de l'association Green Sédhiou, quelque vingt mille (20.000) propagules de palétuviers seront reboisées pour restaurer cinq hectares de l'écosystème de mangrove du fleuve Casamance.

Il a salué la forte mobilisation des jeunes, des femmes et des chefs de village de la commune, tous engagés pour la réussite de cette initiative qui vise à renforcer la reproduction des poissons, soutenir la pêche artisanale et contribuer à la lutte contre le changement climatique.

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"La mangrove, véritable refuge de ressources halieutiques, joue un rôle vital dans l'équilibre écologique et économique des communautés riveraines", a rappelé M. Ndiaye.

Il a souligné que sa dégradation constatée, particulièrement dans la zone de Diassing, menace cet écosystème et accentue la raréfaction des poissons, fragilisant ainsi l'économie locale.

"Ce reboisement, selon lui, apparaît donc, comme une réponse concrète à la préservation des moyens de subsistance des populations et de protection de l'environnement".

Le chef du village de Djirédji, Dialang Ndiaye, a souligné que la préservation de la mangrove est une condition indispensable pour maintenir l'équilibre écologique et garantir la pérennité des activités de pêche dont dépendent de nombreuses familles.

Il a magnifié cette initiative de reboisement, saluant également l'engagement des acteurs locaux dans la restauration de la mangrove.

Le chef de village a exprimé son souhait de voir cette activité se pérenniser afin de renforcer durablement la protection de l'environnement et de garantir la survie des ressources halieutiques dont dépendent les communautés riveraines.

Pour lui, la continuité de telles actions est essentielle à la résilience économique et écologique de la zone.