Sénégal: À Tivaouane, Ibrahima Sy a informé le khalife de l'ouverture progressive du nouvel hôpital à partir de lundi

Tivaouane — Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, accompagné de son collègue des Infrastructures, Déthié Fall, a évoqué, samedi, avec le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, la "mise en service progressive", à partir de lundi, de l'hôpital Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane, en attendant son inauguration officielle.

Le ministre de la Santé a expliqué que l'ouverture d'un établissement sanitaire doté d'équipements modernes, nécessite une préparation rigoureuse, afin de garantir des conditions optimales de fonctionnement et de prise en charge des patients.

Selon lui, cette mise en service avant le Gamou émane d'une directive du président de la République, l'inauguration officielle de l'établissement devant intervenir ultérieurement.

Ibrahima Sy et Déthié Fall étaient auparavant à Thiès pour participer à des activités. M. Sy lançait à l'Hôpital régional de Thiès, l'initiative pilote de nettoiement des structures sanitaires de référence, dénommée "Aar sunu bërëbu fajukaay yi" et M. Fall parrainait la sortie de la promotion 2026 de 150 élèves ingénieurs et 38 titulaires de masters de l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), dont il est issu.

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Après ces activités, ils ont rendu une visite de courtoisie au khalife, accompagnés d'une délégation dans laquelle il y avait le gouverneur de Thiès, Saer Ndao, le préfet de Tivaouane, Abou Sow, la présidente du Conseil départemental, Seynabou Gaye Touré, du maire de Tivaouane, Demba Diop, ainsi que d'autres responsables sanitaires et du COSKAS, le comité d'organisation du Gamou de Tivaouane.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a transmis au khalife les salutations du président de la République et du Premier ministre, tout en sollicitant ses prières pour la paix, la stabilité et la prospérité du Sénégal.

Se réjouissant de la visite des membres du gouvernement, le marabout a salué la réalisation de cette infrastructure sanitaire, tout en formulant des prières pour la réussite de son ouverture.

Serigne Babacar Sy Mansour a rappelé que la ville de Tivaouane a été dotée, tour à tour, d'un simple dispensaire, d'un hôpital de niveau 2, avant de disposer aujourd'hui d'un établissement de niveau 3, suivant son expansion et son développement.

Il a exprimé sa gratitude au président de la République pour cette réalisation, tout en priant pour le progrès et la réussite du Sénégal.

Le khalife des Tidianes a saisi l'occasion pour exhorter les Sénégalais à préserver l'unité nationale, en faisant un "usage responsable" des réseaux sociaux.

"Nous devons préserver notre unité", a-t-il insisté, en appelant les foyers religieux à "donner le bon exemple" par leur contribution à la consolidation de la cohésion nationale.

Il a dénoncé, comme à son habitude, les invectives et les abus observés sur les réseaux sociaux, recommandant aux Sénégalais de considérer Internet comme un outil de travail, de connaissance et de communication constructive, plutôt que comme un espace de confrontation et de division.