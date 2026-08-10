Cote d'Ivoire: Agnibilékrou - Plus de 400 jeunes musulmans mobilisés pour un pays ambitieux et solidaire

Plus de 400 jeunes venus de 19 régions de Côte d'Ivoire ont pris part, du 5 au 9 août 2026 à Agnibilékrou, à la 8e édition du Festival national des arts et de la culture islamiques (FENACI).

Placée sous le thème « Les dimensions socio-culturelles et sportives de l'Islam : quels enjeux pour une jeunesse au service d'une grande Côte d'Ivoire ambitieuse et solidaire ? », cette rencontre a mêlé activités culturelles, sportives et réflexions autour des valeurs de l'Islam et de la citoyenneté.

Organisé chaque année par l'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire (AJMCI), le FENACI rassemble membres et sympathisants autour d'un rendez-vous placé sous le signe du partage, de la fraternité et de la valorisation des talents de la jeunesse.

Pour cette 8e édition, la ville d'Agnibilékrou, dans la région de l'Indénié-Djuablin, a accueilli des festivaliers venus de plusieurs régions du pays. Durant cinq jours, diverses activités ont rythmé le festival, notamment des représentations théâtrales, des concours de calebasse et de cuisine, des ateliers de peinture, ainsi que des compétitions sportives de handball, de maracana et de cross. Des défilés en tenues traditionnelles ont également contribué à la valorisation du patrimoine culturel ivoirien.

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Former une jeunesse responsable et engagée

À l'ouverture du festival, le président national de l'AJMCI, El Hadj Kamissoko Amadou, a rappelé la mission de l'association, qui consiste à contribuer à la formation d'une jeunesse enracinée dans les valeurs de l'Islam et consciente de ses responsabilités citoyennes.

Selon lui, en réunissant plusieurs centaines de jeunes issus de différentes régions du pays, le FENACI constitue un cadre privilégié de rencontre, d'apprentissage mutuel et de fraternité. Il favorise également la découverte des richesses culturelles ivoiriennes et contribue à faire émerger de nouveaux talents.

Revenant sur le thème de cette 8e édition, le président de l'AJMCI a souligné qu'il rappelle que l'Islam ne se limite pas à la pratique religieuse, mais véhicule également des valeurs liées à la civilisation, à l'éducation, au savoir, à la culture, à la solidarité, au travail et à l'excellence.

« L'Islam enseigne le respect de la dignité humaine, le travail bien fait et le respect de la connaissance. Il encourage l'entraide, condamne l'exclusion, la violence et toute forme de discrimination », a-t-il déclaré.

Pour El Hadj Kamissoko Amadou, ces valeurs peuvent constituer un véritable levier pour l'émergence d'une jeunesse responsable, capable de concilier foi, compétence, patriotisme et ouverture sur le monde.

L'Islam au service de l'épanouissement de la jeunesse

La cérémonie d'ouverture a également été marquée par une conférence animée par El Hadj Aboubacar Sidiki Caba, enseignant-formateur en poste à Londres. Il a notamment abordé les dimensions sociales, culturelles et sportives de l'Islam, apportant un éclairage sur la place de ces différentes composantes dans la formation et l'épanouissement de la jeunesse.

Représentant le parrain, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, le premier adjoint au maire d'Agnibilékrou, Mamadou Toungara, a, pour sa part, réaffirmé sa disponibilité à accompagner la jeunesse et à oeuvrer à son épanouissement.

Culture, sport et fraternité au coeur du FENACI

Au-delà des réflexions, le festival a constitué un espace d'expression et de convivialité pour les jeunes participants. Les activités sportives et culturelles ont permis de favoriser les échanges entre jeunes issus de différentes régions, tout en mettant en valeur la diversité culturelle ivoirienne.

À travers cette 8e édition, le FENACI aura ainsi offert à la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire un cadre de dialogue, de partage et d'expression. Une initiative qui entend contribuer, à travers la culture, le sport, l'éducation et les valeurs citoyennes, à la formation d'une jeunesse engagée dans la construction d'une Côte d'Ivoire plus solidaire et ambitieuse.