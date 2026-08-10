Cote d'Ivoire: Forces armées du pays - Le Colonel-Major Fofié Kouakou n'est plus

Les Forces armées de Côte d'Ivoire sont en deuil. Le Colonel-Major Fofié Kouakou, commandant de la 2e Région militaire de Daloa, est décédé dimanche 9 août 2026, des suites d'une longue maladie, selon un communiqué de l'État-Major général des Armées.

Les Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) ont appris avec douleur la disparition de l'un de leurs officiers supérieurs. Le Colonel-Major Fofié Kouakou, commandant de la 2e Région militaire basée à Daloa, est décédé dimanche 9 août 2026, des suites d'une longue maladie.

L'annonce a été faite le même jour par l'État-Major général des Armées, dans un communiqué signé du Général d'armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major général des Armées.

Une disparition qui plonge l'armée dans le deuil

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Dans ce communiqué, l'État-Major général des Armées fait part de son « profond regret » à l'annonce du décès du Colonel-Major Fofié Kouakou. La disparition de cet officier supérieur intervient alors qu'il était en fonction à la tête de la 2e Région militaire de Daloa.

Le document officiel ne donne pas davantage de précisions sur la maladie dont souffrait le commandant de région, indiquant simplement que le décès est survenu « des suites d'une longue maladie ».

Cette disparition constitue un moment douloureux pour l'institution militaire ivoirienne, notamment pour les hommes et femmes placés sous son commandement ainsi que pour ses proches.

Des condoléances à la famille et aux forces armées

Au nom de l'État-Major général des Armées, le Général d'armée Lassina Doumbia a adressé ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses proches et à l'ensemble du personnel des Forces armées de Côte d'Ivoire.

« En cette douloureuse circonstance », le Chef d'État-Major général des Armées exprime ainsi la solidarité de l'institution militaire à l'endroit de la famille éprouvée.

Le décès du Colonel-Major Fofié Kouakou intervient également dans un contexte particulier pour les Forces armées, qui viennent de participer aux activités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, célébré le 7 août 2026.

Le programme des obsèques attendu

Pour l'heure, aucun détail n'a été communiqué sur les circonstances précises des obsèques. L'État-Major général des Armées indique que le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement.

La disparition du Colonel-Major Fofié Kouakou ouvre ainsi une période de recueillement au sein des Forces armées de Côte d'Ivoire. Ses compagnons d'armes, ses proches et les autorités militaires sont appelés à lui rendre hommage dans l'attente des dispositions officielles relatives à ses funérailles.

Fait à Abidjan le 9 août 2026, le communiqué porte la signature du Général d'armée Lassina Doumbia, Chef d'État-Major général des Armées.