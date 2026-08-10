Cote d'Ivoire: Tourisme et loisirs - Des enseignants en vacances-détente à Korhogo et Sassandra

À l'initiative du Groupement des cadres des mutuelles pour l'éducation et le développement en milieu rural (Gcmedmir), 300 professeurs des lycées et collèges de proximité entament, du 8 au 23 août 2026, des vacances-détente à Sassandra et à Korhogo, avec l'appui du ministère du Tourisme et des Loisirs. L'annonce a été faite lors de la cérémonie de lancement des projets éducatifs abritant les lycées et collèges de proximité, le mercredi 5 août 2026, à l'École nationale d'administration, à Cocody.

Ces vacances-détente visent à permettre aux fonctionnaires, notamment ceux de l'Éducation nationale, de se détendre et de se divertir. Selon Kokou Valentin, président du Gcmedmir, 150 participants se rendront à Sassandra du 8 au 12 août, puis 150 autres à Korhogo du 18 au 23 août. Une centaine de couples prendra part aux deux vagues. Il a expliqué que cette initiative fait suite à une première expérience menée l'année dernière, avec la participation de 50 chefs d'établissement et de leurs conjoints à Yamoussoukro.

En plus de ces vacances-détente, Kokou Valentin a fait savoir que des colonies d'État ont permis aux meilleurs élèves des établissements de proximité de prendre part à cette activité. Pour lui, cette initiative bénéficie de l'appui du ministère du Tourisme et des Loisirs, du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, ainsi que de la contribution des cadres des mutuelles.

Pour sa part, Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs, a indiqué que les loisirs doivent être des activités qui se déroulent pendant les moments de liberté et les vacances. Il a également relevé l'importance des rencontres pendant ces périodes.

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« Votre avenir de demain se fait au travers des groupes de rencontre. Les enseignants qui vont à Sassandra et à Korhogo, vous allez vous divertir. Mais vous allez aussi vous découvrir et des liens naîtront. Et de ces liens, certainement que demain, quelqu'un sera appelé à de hautes responsabilités et ces responsabilités feront que ces personnes vous appelleront », a-t-il dit.

Le ministre a ajouté que c'est au travers des activités et des groupes de vacances qu'il a rencontré Albert Mabri Toikeusse, feu le Premier ministre Hamed Bakayoko, feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Patrick Achi, actuel président de l'Assemblée nationale, mais aussi le Président Alassane Ouattara en 1970, alors qu'il faisait partie du Conseil universitaire des représentants des étudiants à l'époque.

Par ailleurs, concernant le projet éducatif pour la culture du loisir dans l'environnement scolaire, Mamadou Kéita, directeur des Parcs de loisirs, d'attraction et des jeux numériques, a relevé qu'il est désormais présent dans 21 régions administratives, couvrant 23 Directions régionales de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, à travers 60 clubs de tourisme et de loisirs qui fédèrent déjà 32 528 élèves.

À l'en croire, le ministère du Tourisme et des Loisirs ambitionne, dès l'année scolaire 2026-2027, de porter le nombre de ces clubs à 100, avec une représentation de 54 000 élèves. À l'horizon 2027-2028, il compte atteindre 500 clubs mobilisant 272 000 jeunes. Enfin, en 2030, l'ambition est de toucher 1 500 collèges et lycées disposant chacun d'un club de tourisme et de loisirs, soit plus de 813 000 élèves.