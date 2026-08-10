Le Président de la République, Chef decl'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé ce jour une audience à Monsieur Alain Mayama, Supérieur Général et responsable mondial de la Congrégation du Saint-Esprit (Spiritains), actuellement en visite au Gabon.

Au cours de cet entretien, le leader religieux a présenté ses civilités et ses félicitations au Chef de l'État pour son action à la tête de la Nation. Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien constant accordé aux activités de la congrégation, à l'Église Catholique et au bien-être de la population gabonaise.

Cette rencontre a mis en lumière une convergence importante entre la vision du Chef de l'État et l'évolution de la congrégation sur le terrain. En phase avec l'ambition nationale de renforcer l'autonomie de nos institutions, le Supérieur Général a officiellement acté la fin de la période d'implantation de l'Église au Gabon.

Devenue pleinement mature, elle est désormais gérée de façon autonome par des cadres ecclésiaux gabonais. Sur le plan social, la Congrégation du Saint-Esprit, qui accompagne historiquement le pays dans les secteurs de l'éducation et de la santé, réoriente son action internationale.

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Elle se positionne désormais en appui direct des projets de développement décidés et portés localement, rejoignant ainsi les priorités du Président de la République en matière d'inclusion et d'amélioration des conditions de vie des populations.

Enfin, cet échange réaffirme le statut du Gabon comme un pôle de stabilité et d'attractivité. L'action menée sur le territoire national continue de bénéficier d'un accompagnement stratégique depuis Rome et le Vatican, à travers un réseau mondial présent dans 65 pays et matérialisé par le déploiement de missionnaires venus d'horizons divers .

Cette audience consacre la solidité des relations historiques entre le Gabon et la Congrégation du Saint-Esprit, tout en ouvrant la voie à un partenariat renouvelé au service des populations.