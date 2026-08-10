Burkina Faso: Promotion des entreprises à travers les publi-reportages - Alida Bagoro étudie l'efficacité à Sidwaya

L'étudiante de l'Institut supérieur de technologies, Collette Alida Marceline Bagoro, a soutenu son rapport de stage de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle en communication d'entreprise, mercredi 5 août 2026, à Ouagadougou. Son travail a été sanctionné par la note de 16/20 avec la mention très bien.

Les médias sont des canaux de communication pour la promotion et la visibilité des entreprises. C'est fort de cette réalité que l'étudiante de l'Institut supérieur de technologies (IST), Collette Alida Marceline Bagoro, a rédigé son rapport de stage pour l'obtention de la licence professionnelle en communication d'entreprise sur le thème « La promotion des entreprises à travers les publi-reportages dans la presse écrite : cas du quotidien Sidwaya ». Elle l'a défendu devant un jury, mercredi 5 août 2026 à Ouagadougou et a obtenu la note de 16/20 avec la mention très bien.

Colette Alida Marceline Bagoro a indiqué que l'objectif de la recherche est d'évaluer l'efficacité de la promotion des entreprises à travers les publi-reportages réalisés par le quotidien Sidwaya. « L'analyse approfondie des publi-reportages produits par Sidwaya a révélé que même si la mesure de leur impact sur la visibilité des entreprises-clientes reste difficile en l'absence d'outils statistiques complets, plusieurs indicateurs permettent de constater leur efficacité », a-t-elle expliqué. Elle en veut pour preuve, l'intérêt des lecteurs à travers un feedback, l'amélioration du chiffre d'affaire du quotidien, la notoriété et le professionnalisme du quotidien et les retours positifs des entreprises, appréciant la manière de faire la promotion de leurs entreprises.

Collette Alida Marceline Bagoro a relevé également la diversité de stratégies à travers les publi-reportages, allant de la mise en avant des produits et services, à la valorisation de l'image de marque des entreprises. Le jury composé de Dr Apolline Bambara le président, Jean Toé, le directeur de mémoire, Ousseni Kaboré, le rapporteur et du représentant du maitre de stage, Boukary Bonkoungou a encouragé l'impétrante à poursuivre ses études avec le même dynamisme.

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