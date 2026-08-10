Burkina Faso: Dématérialisation des procédures administratives - Le ministère de la Santé lance la plateforme e-AGRÉMENT-MS

Le ministère de la Santé a lancé officiellement la plateforme e-AGRÉMENT-MS, un portail numérique destiné à dématérialiser plusieurs procédures administratives dans le secteur de la santé, vendredi 7 août 2026 à Ouagadougou.

Le ministère de la Santé est dans une dyna-mique de modernisation de la gestion de plusieurs procédures administratives, tout en rapprochant davantage les services publics des citoyens. C'est pourquoi, il a franchi une nouvelle étape dans sa transformation numérique en lançant sa plateforme e-AGRÉMENT-MS, le vendredi 7 août 2026 à Ouagadougou. Ce portail numérique permettra désormais de traiter en ligne les demandes d'autorisation d'ouverture et d'exploitation des établissements privés de santé, ainsi que les demandes de conventions de partenariat entre le ministère de la Santé et les ONG, associations et fondations.

Cette initiative, selon le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, s'inscrit dans la politique gouvernementale de dématérialisation des services publics et dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de santé digitale. Pour lui, cette plateforme est appelée à devenir un guichet unique pour l'ensemble des procédures administratives qui seront progressivement dématérialisées. e-AGRÉMENT-MS, a-t-il indiqué, contribuera à fluidifier les démarches, renforcer la transparence, assurer une meilleure traçabilité des dossiers et réduire les délais de traitement.

Les bénéficiaires invités à s'approprier e-AGRÉMENT-MS

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« L'obtention d'une autorisation d'ouverture d'un établissement privé de santé nécessitait auparavant 16 étapes et l'intervention de 11 acteurs différents. Avec e-AGRÉMENT-MS, ce processus est désormais simplifié, offrant aux usagers un traitement plus rapide et plus efficace », a-t-il illustré. Il a invité les professionnels de santé, les promoteurs d'établissements privés, les ONG, les associations, les fondations ainsi que les partenaires techniques et financiers à s'approprier la plateforme et à formuler des propositions afin de contribuer à son amélioration continue.

Quant à la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, elle a salué cette initiative qui s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale d'accélération de la dématérialisation des services de l'administration publique. Elle a rappelé que ce vaste chantier, engagé depuis plusieurs années par le gouvernement, mobilise l'ensemble des départements ministériels afin de rendre les services publics plus efficaces, accessibles et davantage orientés vers les besoins des usagers.

Aminata Zerbo a confié que le ministère de la Santé figure parmi les départements les plus avancés dans cette transformation numérique, notamment avec la dématérialisation des licences d'affaires et le développement du système d'information hospitalier. Ces différentes plateformes, a-t-elle laissé entendre, auront un impact significatif sur l'amélioration de l'accès aux soins, la qualité des prestations offertes aux populations, ainsi que sur la performance globale du système sanitaire national. La ministre chargée de la transition digitale a félicité le leadership du ministre de la Santé ainsi que l'ensemble des équipes techniques des deux départements pour les efforts consentis afin de rendre opérationnel ce portail.