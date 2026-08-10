Burkina Faso: Modernisation de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso - Le ministre Emile Zerbo salue l'évolution des travaux

Sous le leadership du Président du Faso, chef de l'Etat, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement poursuit sa politique de modernisation des infrastructures stratégiques afin de renforcer la mobilité, stimuler l'économie nationale et améliorer l'attractivité du Burkina Faso. C'est dans cette dynamique que le Ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, le camarade Emile Zerbo, a effectué, le mercredi 5 août 2026, une visite de chantier à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso.

Cette sortie de terrain lui a permis de constater l'évolution des travaux de modernisation de cette infrastructure stratégique, de faire le point sur l'état d'avancement du projet avec les équipes techniques et de réaffirmer l'exigence du gouvernement quant au respect des délais et des normes de qualité. Conduit sous la maîtrise d'ouvrage du Ministère de l'Administration territoriale et de la mobilité (MATM) et mis en oeuvre par la Société des aéroports du Faso (SAFA), ce chantier d'un investissement d'environ 79 milliards de francs CFA illustre la ferme volonté du gouvernement de doter le Burkina Faso d'infrastructures aéroportuaires modernes répondant aux standards internationaux.

L'ambition est de renforcer la connectivité du territoire, d'accroître la compétitivité économique du pays et de faire de Bobo-Dioulasso un véritable pôle régional de mobilité, d'affaires et d'investissement. Le projet prévoit notamment la construction d'une nouvelle aérogare capable d'accueillir au moins 1,5 million de passagers par an, la réhabilitation de la piste d'atterrissage et des voies de circulation, la réalisation d'une voie parallèle, l'installation d'une centrale solaire photovoltaïque, la réhabilitation et l'extension des infrastructures de fret, ainsi que l'aménagement de plusieurs voiries dans la ville de Bobo-Dioulasso. La présentation technique faite au ministre d'Etat, le camarade Emile Zerbo, a permis de relever que les travaux progressent sur l'ensemble des composantes du projet.

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A la date du 5 août 2026, le taux d'exécution physique global est de 17,23 %, pour un délai contractuel consommé de 35,46 %. Plus de 500 travailleurs sont actuellement mobilisés sur le chantier où se poursuivent les travaux de gros ouvrages et de la future aérogare, la réhabilitation des infrastructures aéronautiques, les terrassements des voiries et les différents aménagements prévus.

Le respect des échéances

Les contrôles techniques réalisés confirment la conformité des ouvrages aux exigences de qualité. Conscientes des enjeux liés au respect des échéances, les entreprises en charge des travaux ont renforcé leur dispositif d'intervention.

Les équipes travaillent désormais de manière continue, de jour comme de nuit, afin d'accélérer le rythme d'exécution tout en maintenant les standards de qualité exigés. Au nom du consortium BUCG-AMP, le directeur de projet, camarade Li, a réaffirmé l'engagement des entreprises à livrer des ouvrages conformes aux prescriptions techniques. Il a assuré que toutes les dispositions sont prises pour garantir un approvisionnement régulier en matériaux, renforcer les effectifs qualifiés et assurer une exécution rigoureuse des travaux.

A l'issue de la visite, le ministre d'Etat, le camarade Emile Zerbo, s'est félicité des progrès constatés sur le terrain. Tout en saluant le professionnalisme des équipes techniques et les efforts consentis pour lever les contraintes rencontrées, il a rappelé que le gouvernement attache une importance particulière au respect des engagements contractuels. Le directeur général de la Société des aéroports du Faso (SAFA), le camarade Malegdibkièta Saturnin Théophile Bikyenga, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités pour leur accompagnement constant.

« Ce projet marque une étape importante dans le développement des infrastructures aéroportuaires nationales et s'inscrit dans la vision portée par le Président du Faso, chef de l'Etat, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, de faire du Burkina Faso un pôle de mobilité moderne et compétitif », a-t-il soutenu. Les échanges ont également porté sur la deuxième phase du projet, consacrée au développement d'infrastructures extra-aéronautiques. D'un coût estimé à 200 milliards de francs CFA, elle prévoit notamment la construction d'un hôtel de standing international, d'un centre de conventions, d'un complexe touristique, d'un centre médical aéronautique ainsi que d'un réseau de mobilité interne.

A terme, cette nouvelle étape ambitionne de transformer la plateforme aéroportuaire de Bobo-Dioulasso en un véritable hub sous régional créateur de valeur, d'emplois et d'opportunités économiques au profit du Burkina Faso. En réaffirmant sa détermination à assurer un suivi rigoureux des grands projets structurants, le ministre d'Etat, ministre de l'Administration territoriale et de la Mobilité, le camarade Emile Zerbo, a réitéré l'engagement du gouvernement à conduire à terme cette transformation majeure, au bénéfice de la mobilité, du développement économique et du rayonnement du Burkina Faso.