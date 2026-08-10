Burkina Faso: Développement du tourisme interne et l'hôtellerie - Le ministre chargé du Tourisme échange avec les députés

Dans le cadre de la mission d'information sur la problématique du tourisme interne et de l'hôtellerie au Burkina Faso, les députés membres de la Commission du développement durable (CDD) ont rencontré, le vendredi 7 août 2026, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le camarade Pingdwendé Gilbert Ouedraogo.

La rencontre a permis d'obtenir un éclairage sur la situation actuelle du secteur, les actions engagées par le gouvernement ainsi que les défis à relever pour faire du tourisme un véritable levier de développe-ment économique. Dans son intervention, le ministre a rappelé que le secteur a été fortement affecté par la crise sécuritaire et l'épidémie de le COVID-19. Il a toutefois souligné que les efforts consentis par le gouvernement commencent à produire des résultats, avec une reprise progressive de la fréquentation des sites touristiques et des établissements d'hébergement.

Le ministre a indiqué que le tourisme interne constitue aujourd'hui l'un des principaux axes de la stratégie nationale de relance du secteur. A ce titre, plusieurs initiatives ont été engagées, notamment la grande saison du tourisme interne, la promotion de nouvelles destinations, le développement de partenariats avec les collectivités territoriales et les opérateurs privés, ainsi que le renforcement des actions de communication pour valoriser la destination Burkina Faso. Les échanges avec le premier responsable du département du tourisme et de l'hôtellerie a également été l'occasion d'aborder les principaux défis auxquels le secteur demeure confronté.

Il s'agit notamment de l'amélioration des infrastructures d'accueil, du désenclavement de certains sites touristiques, du renforcement de leur sécurisation, de la mobilisation des financements, de la professionnalisation des acteurs et du développement d'une véritable culture du tourisme au sein des populations. Le ministre a, en outre, présenté les réformes en cours visant à accroître l'attractivité du secteur, à améliorer la qualité des services et à encourager les investissements publics et privés en faveur du tourisme et de l'hôtellerie.

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Les échanges, nourris par les préoccupations des députés, ont permis de recueillir des informations qui serviront de base aux visites prévues dans plusieurs régions du pays. Les constats qui y seront faits viendront enrichir les travaux de la commission du développement durable en vue de formuler des recommandations au gouvernement pour une meilleure valorisation du patrimoine touris-tique national et un développement durable du secteur de l'hôtellerie.