Burkina Faso: Les Editions Sidwaya - Les performances présentées au personnel

La direction générale des Editions Sidwaya a organisé l'assemblée générale semestrielle ordinaire, le vendredi 7 août 2026 à Ouagadougou.

La direction générale des Editions Sidwaya, comme de coutume, a répondu à son devoir de redevabilité vis-à-vis du personnel. En effet, le vendredi 7 août 2026, l'institution a tenu à Ouagadougou, sa première assemblée générale ordinaire de l'année 2026. A l'entame de la rencontre, la directrice générale des Editions Sidwaya, Assetou Badoh, a salué les efforts de l'ensemble du personnel pour la mobilisation et l'ardeur au travail. Toute chose qui, selon elle, a valu un taux d'autofinancement de 69,93% en 2025.

Assetou Badoh a précisé qu'après l'AG des Etablissements publics de l'Etat (EPE), il était de bon ton de présenter la situation aux agents. Selon la DG, il s'agit de rendre compte de sa gestion de « façon transparente » comme le veut la Révolution progressiste populaire (RPP) Elle a salué l'accompagnement constant des autorités qui a contribué à la performance de l'entreprise de presse. Au niveau organisationnel, elle a indiqué que le projet du plan stratégique 2026-2030 est déjà finalisé. De l'explication de la directrice générale, ce référentiel devrait, dans les années à venir, hisser la performance des Editions Sidwaya à un niveau beaucoup plus reluisant. Elle a également salué le bon déroulement de l'audit des postes qui a été effectué en avril 2026.

Mieux, elle a précisé que le rapport d'audit a fait des recommandations qui seront mises en oeuvre très prochainement. Aussi, conformé-ment au programme d'activités annuelles, une série de formations pour le renforce-ment de compétences des agents de Sidwaya a été réalisée sur des thématiques diverses. Un volet qui aguerrit davantage les agents et permet à l'entreprise publique de demeurer performante dans sa mission régalienne.

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28 prix au 1er semestre

La directrice générale des Editions Sidwaya a salué le professionnalisme des agents qui a permis à l'organe de presse d'obtenir 28 prix dont 17 aux galianx et d'autres reconnaissances nationales et internationales au premier semestre de 2026. A cela s'ajoutent plusieurs décorations décernées chaque année au personnel. Au plan logistique et matériel, deux véhicules pick-up neufs ont été acquis sur fonds propres et deux autres véhicules réformés sont déjà en service.

« Des efforts d'équipement des services de Sidwaya vont se poursuivre dans les mois à venir », a-t-elle annoncé. En termes de perspectives, le dernier semestre verra l'organisation de la journée de reconnaissance aux partenaires, et l'initiative « Marathon Houet » de Sidwaya. Un renforcement de la coopération avec les médias presse de l'AES est aussi envisagé. Le secrétaire général des Editions Sidwaya, Jean-Marie Toé, a salué la dynamique en cours au sein de la Maison commune.

Il a rappelé que le taux d'autofinancement acquis cette année est la conjugaison des efforts de tout le personnel. Pour le représentant des chefs de services régionaux à l'assemblée générale, Romain Beyon Nébié, les informations reçues sur la vie de Sidwaya rassurent. « Je trouve que c'est une belle occasion qui permet à tous les agents d'exprimer leurs attentes, leurs préoccupations. En tant que représentant des services régionaux, j'ai salué les efforts de la maison qui nous a accompagnés en termes d'équipements de travail et de production. C'est un exercice qui permet de corriger les insuffisances pour de meilleurs résultats », a-t-il dit.