Burkina Faso: Tournoi UFOA-B U20 - Les Etalons qualifiés pour la CAN 2027

En battant les Flyings Eagles du Nigeria 4-1 hier, au stade Charles-Konan-Banny de Yamoussoukro, dans le cadre du tournoi de l'UFOA-B U20 qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations, les Etalons U20 valident leur ticket pour cette compétition prévue en 2027 au Ghana.

La rencontre finale du tournoi de l'UFOA-B U20 qualificatif pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) démarre sur des chapeaux de roues. Les deux équipes ont fait fi du traditionnel round d'observation. C'est ainsi que dès la 3e minute, comme dans un synopsis d'un film d'action, Alassane Bagayogo s'en va bruler la politesse du portier nigérian pour ouvrir la marque. Les Flying Eagles n'ont pas eu le temps de se réorganiser que Louckman Tapsoba est revenu 1 minute après pour corser l'addition.

Après cela, l'on assiste à une partie de deux styles. D'un côté, une formation nigériane qui tente d'impacter son assise physique et procéder par de longues balles et de l'autre, une équipe des Etalons assoiffée qui répond bien à l'impact physique et opte pour des contre-attaques. Soutenus par un public acquis à sa cause, les poulains d'Oscar Barro font même mieux dans l'agressivité et dans l'occupation rationnelle du terrain. Et c'est dans cette logique que le défenseur Issoufou Dabo (14e) à la réception d'un corner savamment exécuté par Mohamed Zongo va alourdir le score.

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3 buts en un quart d'heure, il fallait être Etalons U20 pour le faire face à un ogre dans la catégorie sur le continent appelé Flying Eagles. Alors que l'on s'attendait à un sursaut d'orgueil de l'adversaire, que nenni, c'est plutôt une équipe des Etalons séduisante qui déroule. Elle est maitresse de la partie. Elle multiplie les actions et les occasions de but. C'est sur cette avance conséquente que les 22 acteurs ont été renvoyés aux vestiaires par le referee ivoirien Hugues Modeste Richard Kokora pour la période d'oxygénation. En réalité, il n'y a pas eu match lors de cette première partie de jeu largement dominée par le Burkina dans le jeu que par le score.

Mohamed Zongo, meilleur joueur de la compétition

De retour des vestiaires, les Nigérians sonnent très tôt la révolte à la 50e consécutif à un penalty transformé par Abdulmuiz Adeleke. Un but qui galvanise et les joueurs nigérians et leur staff technique. Son maitre à penser jette son va-tout dans le match. Il opte de jouer plus offensivement. En témoigne les 3 remplacements et notamment l'entrée du véloce Abdoulaye Agbejoye (presque 2 mètres de taille).

Ce qui n'a pas arrangé l'entrejeu qui a perdu de sa technicité. Une 2e partie terne où les Etalons ont plus subi à cause de leur baisse de régime à l'heure de jeu. Techniquement au-dessus, ils vont faire parler leur intelligence pour contenir les Nigérians pour terminer en beauté et le match avec un 4e but de Fadil Barro (90+3) de la compétition avec une 5e qualification après celle de 2003, 2007, 2019 et 2021. Le Burkina Faso a aussi fait main mise sur le présent tournoi avec les titres de meilleur joueur de la finale (Alassane Bagayogo), de meilleur gardien du tournoi (Rahim Ouattara) et celui de meilleur joueur de la compétition qui est revenu à Mohamed Zongo.