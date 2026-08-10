Burkina Faso: Port du casque obligatoire - Tolérance zéro dès la rentrée scolaire

Le ministère de la Sécurité, en collaboration avec l'Office national de la sécurité routière (ONASER), a organisé, une sensibilisation au port du casque au profit des usagers de la route, samedi 8 août 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de la Sécurité est déterminé à faire adopter le port du casque par les citoyens. En effet, dans le cadre de la 10e Semaine nationale de la sécurité routière (SNSR), son premier responsable, Mahamoudou Sana, a sensibilisé des usagers de la route au cours d'une sortie de terrain, samedi 8 août 2026, à Ouagadougou. Cette sortie se veut la dernière étape de sensibilisation, avant les sanctions, a indiqué ministre de la Sécurité. « Face au refus persistant d'une minorité d'usagers de porter le casque, le gouvernement a pris la décision d'appliquer une tolérance zéro dès la rentrée scolaire à venir », a-t-il prévenu.

Mahamoudou Sana a aussi fait comprendre qu'il est désormais hors de question de tolérer l'incivisme routier qui met en danger la vie des enfants et des citoyens. « Les autorités ont donc annoncé le déploiement de l'ensemble des moyens coercitifs et sécuritaires pour faire respecter strictement cette obligation », a-t-il dit. Mahamoudou Sana a également affirmé que 11 143 accidents de la circulation se sont produits dans les agglomérations urbaines, soit une moyenne effroyable de 62 accidents par jour.

« 8 997 personnes ont été blessées, ce qui représente près de 50 blessés quoti- diens admis dans les centres de santé. 649 personnes ont perdu la vie sur le coup, soit 3 à 4 décès quotidiens sur les lieux de l'impact », a-t-il déploré.

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Les prétextes ne seront plus recevables

Lors des échanges directs sur le terrain, certains usagers de la route ont évoqué des prétextes tels que l'oubli, les maux de tête ou la préservation de leurs coiffures. A ce propos, le ministre de la Sécurité a rappelé que l'Etat a pourtant tout mis en oeuvre : création de brigades spécialisées, déploiement de caméras de surveillance et diffusion de spots vidéos choquants. « Les explications n'étant plus recevables, la prise de conscience doit céder la place à l'obligation stricte », a-t-il martelé.

En outre, Mahamoudou Sana a dénoncé les pratiques illégales de vendeurs d'équipements et de motocycles qui ont profité de la forte demande, selon lui, pour augmenter abusivement le prix des casques et revendre le casque d'origine de la moto neuve. Il a déclaré que des contrôles « rigoureux » vont être faits afin de sanctionner la spéculation et de maintenir des prix accessibles à la population. Pour l'usager de route, Issaka Soré, la sensibilisation sur le port du casque est une bonne initiative pour assurer la sécurité des populations. Il a témoigné qu'en cas d'accident, le casque sauve.

Quant à la citoyenne, Bintou Pa Traoré, elle a laissé entendre que les statistiques sur les accidents présentées par le ministre de la Sécurité font froid au dos. « Je me rends compte qu'en tant que passagère, je suis tout aussi exposée que celui qui conduit. Le message est bien passé. Dès aujourd'hui, je vais acheter un casque », a-t-elle assuré