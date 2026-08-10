Burkina Faso: Camp vacances lecture - Plus de 600 enfants à la découverte de leur identité

Le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a présidé la cérémonie de clôture de la VIIe édition du camp vacances lecture, le samedi 8 août 2026 à Ouagadougou.

Après trois semaines d'activités consacrées à la lecture, aux arts et à la découverte de l'identité culturelle, le camp vacances lecture referme ses portes. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, samedi 8 août 2026. Plus de 600 enfants de 3 à 20 ans ont participé à cette VIIe édition autour du thème "Identité culturelle et citoyenneté moderne". Arts oratoires, théâtres, danses, chants, activités artistiques et autres disciplines ont permis de révéler des talents des jeunes.

Le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara, a salué cette initiative qui a permis aux enfants de connaître leurs origines, leurs valeurs culturelles et les règles de savoir-vivre. Pour lui, ce camp vacances a contribué à renforcer l'éducation des enfants en complément de l'action de l'école et de la famille. Son intérêt, a-t-il ajouté, réside dans sa capacité à offrir aux enfants un cadre d'apprentissage différent de celui de la classe. Quant à la promotrice du camp vacances lecture, Alimata Millogo, cette édition constitue un motif de satisfaction. Elle a confié que durant les trois semaines, les participants ont pris part à différentes activités, avec la lecture comme la principale.

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La robotique a également été introduite cette année, a-t-elle ajouté. Une exposition de dessins réalisés par les enfants a permis de mettre en valeur leur créativité, a-t-elle poursuivi. La promotrice a également fait savoir que le thème de cette VIIe édition a donné lieu à un travail sur les origines familiales. A travers un livre « A la recherche de mon identité », spécialement édité pour le camp, les enfants ont été invités à questionner leurs parents sur leur village d'origine, leurs ancêtres et leurs grands-parents, a-t-elle expliqué. Au-delà des activités, les acquis du camp se mesurent aussi à travers l'expérience des participants.

L'un des campeurs, Amadou Touré, retient notamment les nouvelles amitiés nouées et les progrès réalisés dans la prise de parole. Il estime avoir beaucoup appris au cours de ces trois semaines et entend mettre à profit ces acquis pour continuer à progresser