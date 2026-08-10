Sénégal: Sandiara - Trois projets majeurs annoncés pour la zone industrielle et le département de Mbour

Sandiara — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé, dimanche, la réalisation de trois projets majeurs à Sandiara et dans le département de Mbour, portant notamment sur la zone économique spéciale (ZES), l'agropole intercommunal et la création d'une sortie de l'autoroute à péage en direction de Sandiara.

"Le premier projet, c'est la zone industrielle que je vais clôturer dans un an, à hauteur de sept milliards de francs CFA", a-t-il déclaré, précisant que les investissements porteront également sur les réseaux d'eau, les voiries et réseaux divers ainsi que les infrastructures de traitement.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'arbre dans la région de Thiès, organisée à la ZES de Sandiara, le ministre a indiqué que la zone industrielle de la commune "sera clôturée dans un délai d'un an, pour un coût annoncé de sept milliards de francs CFA".

Serigne Guèye Diop a expliqué que ces travaux s'inscrivent dans un programme national de mise à niveau des zones industrielles, dont la réalisation doit progressivement bénéficier à Sandiara.

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Le deuxième projet annoncé concerne le redémarrage, à partir de janvier 2027, de l'agropole intercommunal de Sandiara.

Selon le ministre, un budget de 20 milliards de francs CFA sera consacré aux agropoles, dans le cadre d'une enveloppe globale de 350 milliards de francs CFA destinée à la réalisation de 45 agropoles sur l'ensemble du territoire national.

"L'agropole intercommunal de Sandiara, nous allons le redémarrer à partir de janvier 2027", a-t-il annoncé.

Le troisième projet porte sur la réalisation d'une sortie de l'autoroute à péage en direction de Sandiara, avec un prolongement vers Mbour.

Serigne Guèye Diop a indiqué que le président de la République a donné des instructions à l'agence compétente pour que les travaux puissent démarrer à partir de l'année prochaine.

Cette nouvelle liaison devrait permettre de relier Sandiara au réseau routier en direction de Diagne et de Mbour et d'améliorer l'accessibilité de la commune et de la zone industrielle.

"Avec ces trois projets, Sandiara va changer de visage", a estimé le ministre de l'Industrie et du Commerce.

Il a par ailleurs assuré que le gouvernement entend accompagner le développement industriel de Sandiara tout en veillant au respect des normes environnementales.

Il a annoncé, à ce propos, qu'une mission d'évaluation devait se rendre dès le lendemain à Sandiara pour identifier les entreprises éventuellement responsables de nuisances environnementales et prendre, le cas échéant, "les sanctions nécessaires".

"L'industrie n'est pas un ennemi du développement, au contraire. Sans industrie, moins de développement", a-t-il soutenu, appelant les industriels à respecter l'environnement, à protéger les populations et à assurer une gestion conforme des déchets.

La cérémonie s'est déroulée en présence du maire de Sandiara, Aliou Gning, des autorités administratives, des services des eaux et forêts, des acteurs économiques et de représentants des populations.