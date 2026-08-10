Sénégal: Basketball - L'AS Douanes décroche le doublé et son 10e trophée en Coupe nationale

9 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'AS Douanes a remporté la Coupe du Sénégal de basketball masculin en s'imposant face à l'AS Ville de Dakar, 76 à 58, en finale disputée dimanche au Stadium Marius Ndiaye de Dakar.

Les Gabelous ont dominé la rencontre et confirmé leur suprématie sur le basket masculin sénégalais au terme d'une saison particulièrement réussie.

Déjà sacrée championne du Sénégal, l'AS Douanes réalise ainsi le doublé championnat-Coupe du Sénégal.

Grâce à son sacre en championnat, le club douanier retrouve également le titre national, qu'il n'avait plus remporté depuis 2023, et porte à 12 le nombre de ses titres de champion du Sénégal.

L'AS Douanes décroche par la même occasion son billet pour la prochaine édition de la Basketball Africa League (BAL), la plus prestigieuse compétition interclubs du continent. Le club avait atteint la finale de la BAL lors de l'édition 2023.

Avec ce nouveau sacre en Coupe du Sénégal, l'AS Douanes porte à 10 son nombre de trophées dans cette compétition, après ses victoires en 2000, 2004, 2006, 2011, 2012, 2017, 2019, 2021 et 2024.

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