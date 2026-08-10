Gabon: Salon National du Bachelier - Un meilleur choix de filière pour un avenir professionnel prometteur

Le Salon National du Bachelier dans sa deuxième édition a tenu toutes ses promesses. Deux jours durant, plusieurs Universités et Grandes Écoles du privé ont ouvert leurs portes aux nouveaux bacheliers ainsi qu'aux parents ayant effectués le déplacement de la place dite de la Nation, à un jet de pierre du Lycée National Léon Mba.

Orienter informer et accompagner

Organisé par la Conférence des Grandes Écoles et Universités du privé, le but visé par la CGEUP, est de mieux orienter, informer et accompagner les nouveaux bacheliers dans leur choix de formation après l'obtention de leur baccalauréat. Une étape cruciale et déterminante dans l'avenir académique des nouveaux bacheliers, qui sont très souvent pour la plupart, poussés à s'orienter parfois dans des filières en inadéquation avec le besoin réel du marché de l'emploi et du but visé par l'étudiant faute d'une bonne orientation au préalable.

Et le constat fait depuis plusieurs années d'ignorance et de flou en matière de choix de filière de formation : c'est généralement l'abandon des études ou encore des diplômes très peu valeureux, toute chose qui participe à augmenter le taux de chômage. Car, une formation contrefaite, ne peut donner lieu à un emploi descent.

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Du simple choix de filière à un véritable projet d'avenir

Pour le président de la CGEUP, Jean Louis Nkoulou Nkoulou,ce rendez-vous est bien plus qu'une simple rencontre, il devient une norme, au regard de l'engouement suscité pendant log à la fois par les Universités et Grandes Écoles du privé, qui viennent étaler à coeur joie, leurs offres de formation, filière après filière, ainsi que par les futurs étudiants et les parents. "Il est question ici, de permettre à nos jeunes bacheliers de faire le bon choix pour la suite des études". Car, il est temps de passer du simple choix de filière, à la construction d'un véritable projet d'avenir. Mieux s'informer aujourd'hui pour mieux construire demain.