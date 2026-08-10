Sénégal: Assemblée nationale - Une session extraordinaire sous le signe de la transparence

L'Assemblée nationale sénégalaise entame, ce lundi 10 août 2026, sa première session extraordinaire de l'année.

Au menu des travaux figurent plusieurs dossiers à forts enjeux institutionnels et financiers, avec en toile de fond la volonté affichée de renforcer la transparence dans la gestion publique et les mécanismes de contrôle de l'action de l'État.

Parmi les principaux textes soumis aux députés figure une proposition de modification de l'article 37 de la Constitution. Cette disposition concerne notamment la déclaration de patrimoine du président de la République. Son examen devrait donner lieu à des échanges nourris au sein de l'hémicycle, compte tenu de la portée institutionnelle du texte et de son lien avec les exigences de responsabilité des plus hautes autorités de l'État.

Les parlementaires devront également se pencher sur un texte consacré à l'encadrement des crédits spéciaux et des fonds secrets. La question revêt une importance particulière dans le contexte actuel, marqué par des appels croissants à une meilleure traçabilité des ressources publiques.

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La session extraordinaire sera également marquée par la mise en place de commissions d'enquête parlementaires sur plusieurs dossiers sensibles.

Le foncier figure notamment parmi les sujets qui seront examinés par les députés. Les cessions d'immeubles appartenant à l'État devraient également faire l'objet d'investigations, dans un contexte où la gestion du patrimoine foncier et immobilier public suscite de nombreuses interrogations.

Autre dossier inscrit à l'agenda : le programme « Un étudiant, un ordinateur ». Les parlementaires devront se pencher sur les conditions de mise en oeuvre de cette initiative, son fonctionnement ainsi que l'utilisation des ressources qui lui ont été consacrées.

Au-delà de l'adoption éventuelle des différents textes, les travaux de l'Assemblée nationale seront particulièrement suivis pour les conclusions qui pourraient émerger des commissions d'enquête. Celles-ci pourraient contribuer à apporter des éclaircissements sur plusieurs dossiers qui occupent le débat public.

Cette première session extraordinaire de 2026 intervient ainsi dans un contexte où le renforcement du contrôle parlementaire et la reddition des comptes constituent des enjeux majeurs de la vie publique sénégalaise.