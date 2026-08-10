Sénégal: Tivaouane - Le nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy mis en service avant le Gamou

À un peu plus de deux semaines du Gamou de Tivaouane, le Sénégal renforce son dispositif sanitaire dans la cité religieuse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, procède ce lundi 10 août 2026 à la mise en service officielle du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy de Tivaouane.

La cérémonie est prévue à partir de 11 heures, selon une note d'information du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. L'ouverture de cet établissement intervient alors que Tivaouane intensifie ses préparatifs en perspective du Gamou, prévu le 26 août, sous réserve de l'observation du croissant lunaire.

Une ouverture très attendue

La mise en service du nouvel hôpital intervient dans un contexte particulier pour la cité religieuse, qui s'apprête à accueillir plusieurs centaines de milliers de fidèles pour la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad (PSL).

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Les questions sanitaires figurent parmi les priorités des préparatifs de cet important rendez-vous religieux. La mobilisation des services de l'État, des collectivités territoriales et des autorités religieuses porte notamment sur la santé, la sécurité, l'eau, l'assainissement et l'accueil des pèlerins.

L'ouverture du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy vient ainsi renforcer le dispositif médical disponible dans la ville à l'approche de cette forte affluence.

Cette mise en service répond également à une instruction du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Lors du Conseil des ministres du 1er juillet 2026, le chef de l'État avait demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour permettre l'ouverture du nouvel hôpital de Tivaouane, notamment en perspective des célébrations religieuses prévues au mois d'août.

Un plateau technique renforcé

Le nouvel établissement dispose de plusieurs services destinés à assurer une prise en charge médicale diversifiée. Parmi les principales unités figurent les urgences, la pédiatrie, la gynécologie, la maternité, la cardiologie, la pneumologie ainsi que les urgences chirurgicales.

L'hôpital comprend également un laboratoire, un service d'imagerie médicale et une pharmacie centrale. Des unités dédiées à la maintenance, à la stérilisation et à la buanderie complètent le dispositif.

Avec cette offre de soins, l'établissement doit permettre une meilleure prise en charge des patients nécessitant des soins spécialisés et contribuer à réduire les évacuations sanitaires vers Dakar et les autres grands centres hospitaliers du pays.

Un investissement de 46 milliards de francs CFA

La construction du Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy s'inscrit dans la politique de renforcement du plateau technique et de rééquilibrage de l'offre sanitaire sur le territoire national.

Selon les données communiquées en Conseil des ministres, le niveau d'exécution des travaux avait atteint 95 % en avril 2026. Le coût de l'infrastructure était alors estimé à 46 milliards de francs CFA.

L'ouverture de cet établissement marque ainsi une nouvelle étape dans le développement de l'offre de soins spécialisés dans la région de Thiès.

Un atout pour le Gamou et au-delà

À court terme, le nouvel hôpital constitue un renfort important pour le dispositif sanitaire mis en place à l'occasion du Gamou. Face à l'affluence exceptionnelle attendue à Tivaouane, sa proximité devrait permettre une prise en charge plus rapide des urgences et autres besoins médicaux.

Mais l'enjeu dépasse largement les préparatifs de cette manifestation religieuse. Le Centre hospitalier national Seydi El Hadji Malick Sy est appelé à jouer un rôle permanent dans la prise en charge sanitaire des populations de Tivaouane et des localités environnantes.

Son ouverture devrait notamment contribuer à rapprocher les soins spécialisés des populations et à améliorer la répartition territoriale de l'offre sanitaire.

À quelques semaines du Gamou, Tivaouane dispose donc d'un nouvel outil sanitaire majeur. Au-delà de la réponse aux besoins liés à l'affluence des fidèles, cet établissement est appelé à s'inscrire durablement dans le dispositif de santé de la région de Thiès.