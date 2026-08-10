Sénégal: Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba - Abdou Lahad Gueye sacré pour « Al Mashrabu' Ç-Çâfî »

Le Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba a livré son verdict. L'ouvrage « Al Mashrabu' Ç-Çâfî » (« La Source pure ») - Lectures et méditations mourides, écrit par Abdou Lahad Gueye, s'est vu décerner la prestigieuse distinction à l'issue de la cérémonie officielle de remise des prix.

Publié en 2026, le livre s'inscrit dans une démarche de transmission et de valorisation de l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba. Il trouve son origine dans les séances du Machrab « La source pure » initiées par Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké, Khalife général des Mourides.

Une plongée méditative dans les qassidas

L'ouvrage rassemble plusieurs lectures et méditations inspirées des qassidas de Cheikh Ahmadou Bamba, notamment celles déclamées quotidiennement durant le mois de Ramadan.

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L'auteur ne revendique ni une exégèse des textes ni une interprétation savante de l'oeuvre du fondateur du mouridisme. Sa démarche se veut plutôt méditative. À travers ses réflexions, il cherche à faire ressortir certains enseignements, messages et échos spirituels contenus dans les écrits du Cheikh.

Grand Prix Cheikh Ahmadou Bamba : une distinction pour l'oeuvre d'Abdou Lahad GueyeCette approche permet à l'ouvrage de s'adresser à un public relativement large : aux lecteurs déjà familiers des qassidas comme à ceux qui souhaitent découvrir ou approfondir leur connaissance de l'héritage spirituel mouride.

« Éclats d'encre au service du Khadim »

Le livre est organisé autour de deux grandes parties. La première est consacrée aux lectures méditatives des qassidas. La seconde, intitulée « Éclats d'encre au service du Khadim », aborde plusieurs thèmes liés à la pensée et à l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba.

L'auteur y revient notamment sur des questions telles que le Ramadan, la repentance ou encore la commémoration de la naissance du Prophète Muhammad صلى lللo علىo وسلم. Ces différents thèmes sont traités dans une perspective de réflexion spirituelle et de transmission.

Une distinction pour un travail de transmission

À travers cette récompense, le jury du Grand Prix littéraire Cheikh Ahmadou Bamba distingue ainsi une oeuvre qui participe à la diffusion du patrimoine spirituel mouride sous une forme accessible et contemporaine.

Pour Abdou Lahad Gueye, juriste, écrivain et blogueur, cette distinction vient également consacrer un travail consacré à la lecture, à l'écriture et à la valorisation de l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba.

Avec Al Mashrabu' Ç-Çâfî, l'auteur propose ainsi une autre manière d'aborder les qassidas : non seulement comme des oeuvres poétiques et spirituelles, mais aussi comme une source de méditation et de réflexion pour le lecteur contemporain.