Sénégal: Trafic de drogue - La BRS de Dakar saisit 1,070 kg de cocaïne à Sicap Foire

La Brigade régionale des stupéfiants (BRS) de Dakar, relevant de l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS), a réalisé une importante saisie de drogue dans la nuit du 8 au 9 août 2026.

Les opérations ont permis de mettre la main sur 1,070 kg de cocaïne et 8 grammes de haschisch, ainsi que sur plusieurs matériels et une importante somme d'argent.

L'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état de la remise d'un colis suspect à un « GP ». Le colis, qui aurait été dissimulé dans le double fond d'une valise, était destiné à un client.

La valise au coeur de l'enquête

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À la suite de ces informations, les enquêteurs ont procédé à un transport et à un constat dans un magasin situé à Sicap Foire, à proximité de la dibiterie Koromak Faye. L'ouverture de la valise a permis de découvrir deux sachets dissimulés dans son double fond.

La pesée de la poudre blanche a fait ressortir un poids total de 1,070 kg. Les tests préliminaires effectués sur place se sont révélés positifs à la cocaïne. Les enquêteurs ont alors poursuivi leurs investigations afin d'identifier le propriétaire et le destinataire du colis.

Le stratagème pour remonter jusqu'à l'expéditeur

Dans le cadre de l'enquête, le « GP » a été invité à contacter par téléphone l'expéditeur pour lui annoncer l'annulation de son vol et l'inviter à venir récupérer sa valise. L'expéditeur aurait alors demandé que le colis soit confié à un livreur chargé de l'acheminer vers un point de rendez-vous situé aux Almadies.

Un dispositif de surveillance et de filature a été mis en place à l'arrivée du colis. Il a permis aux enquêteurs d'identifier le suspect. Celui-ci a tenté de prendre la fuite, donnant lieu à une course-poursuite au cours de laquelle il a perdu son téléphone portable.

Une fouille corporelle a ensuite permis de saisir une somme d'argent ainsi qu'un véhicule de marque Chevrolet.

Une perquisition permet d'interpeller un deuxième suspect

Les investigations se sont poursuivies au domicile du principal suspect. La perquisition des lieux a conduit à l'interpellation d'un deuxième individu présent dans l'appartement.

Les policiers ont également saisi son téléphone portable. La fouille minutieuse du logement a permis de découvrir 8 grammes de haschisch, trois balances électroniques de précision, deux rouleaux de film étirable et deux paires de ciseaux.

Les enquêteurs ont aussi mis la main sur un téléphone portable de marque Huawei et sur une somme de 4 010 000 francs CFA.

Des poursuites pour trafic international et blanchiment

À l'issue de leur interpellation, les suspects ont été placés en garde à vue après notification de leurs droits, notamment celui de se faire assister par un conseil.

Ils devront répondre, selon la Police, de plusieurs chefs d'accusation, notamment association de malfaiteurs, exportation, détention et trafic international de drogues (cocaïne et haschisch), complicité de trafic et blanchiment de capitaux.

La drogue saisie, le véhicule, l'argent ainsi que l'ensemble des objets placés sous scellés ont été mis à la disposition de la procédure.